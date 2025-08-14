أروع الأمثلة.. "العاملين بالبترول" تشيد برؤية الدولة في تمكين وتأهيل الشباب

هنأ المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، شباب عمال البترول بصفة خاصة، وشباب مصر بصفة عامة، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، مؤكدًا أن الدولة المصرية ضربت أروع الأمثلة في دعم وتأهيل وتمكين الشباب في مختلف المجالات خلال السنوات الماضية.

وقال صابر، إن القيادة السياسية تؤمن بدور الشباب المصري وأهميته، وتثق في قدراتهم، مما انعكس في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات المختلفة لدعمهم، ومنها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، والدور البارز لـ الأكاديمية الوطنية للتدريب، إضافة إلى جهود وزارة البترول ووزارة العمل في دمج الشباب بالحياة العملية والاهتمام بالتدريب والتثقيف.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تأهيل وإعداد جيل من الشباب القادر على تولي المناصب التنفيذية، وهو ما ظهر جليًا من خلال التمثيل الواسع للشباب تحت قبة مجلسي النواب والشيوخ، وتعيينهم في مواقع تنفيذية كنُواب للوزراء والمحافظين، فضلًا عن التشريعات التي أقرها مجلس النواب لدعم وتأهيل الشباب.

ومن جانبه، أكد محمد صلاح، أمين شباب النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن النقابة تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب داخل قطاع البترول، من خلال تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل، و الدورات الرياضية ،وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في الفعاليات النقابية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في تطوير العمل النقابي ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.

وأشاد رئيس نقابة البترول برؤية الدولة في مناقشة مشكلات الشباب وتحدياتهم في مختلف المناسبات، ودعم المبادرات الشبابية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس إيمانًا حقيقيًا من القيادة السياسية بدور الشباب في صياغة مستقبل الوطن.