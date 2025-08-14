قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: يمكننا قصف غزة كما قصف الحلفاء درسدن الألمانية بالحرب العالمية الثانية
وزير الخارجية: القاهرة تحتضن مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة.. و15 شخصا لإدارة القطاع
بعد شكوى المرتبات.. الزمالك يوقع عقوبة مالية ضد عمار ياسر
مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي
ترامب يُصدر أمراً تنفيذياً لتعزيز أمن سلسلة الإمداد الدوائي في الولايات المتحدة
هل الأكل على جنابة يجلب الفقر؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
صنعاء تشتعل لمقتل أنس الشريف .. آلاف اليمنيين يتظاهرون تنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة
تطالب باعتراف نووي .. كوريا الشمالية تؤكد رفضها التفاوض مع أمريكا
مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي
بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل
مفتوح الآن.. رابط مباشر للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات
أخبار البلد

أروع الأمثلة.. "العاملين بالبترول" تشيد برؤية الدولة في تمكين وتأهيل الشباب

عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول
عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول
الديب أبوعلي

هنأ المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، شباب عمال البترول بصفة خاصة، وشباب مصر بصفة عامة، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، مؤكدًا أن الدولة المصرية ضربت أروع الأمثلة في دعم وتأهيل وتمكين الشباب في مختلف المجالات خلال السنوات الماضية.

وقال صابر، إن القيادة السياسية تؤمن بدور الشباب المصري وأهميته، وتثق في قدراتهم، مما انعكس في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات المختلفة لدعمهم، ومنها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، والدور البارز لـ الأكاديمية الوطنية للتدريب، إضافة إلى جهود وزارة البترول ووزارة العمل في دمج الشباب بالحياة العملية والاهتمام بالتدريب والتثقيف.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تأهيل وإعداد جيل من الشباب القادر على تولي المناصب التنفيذية، وهو ما ظهر جليًا من خلال التمثيل الواسع للشباب تحت قبة مجلسي النواب والشيوخ، وتعيينهم في مواقع تنفيذية كنُواب للوزراء والمحافظين، فضلًا عن التشريعات التي أقرها مجلس النواب لدعم وتأهيل الشباب.

ومن جانبه، أكد محمد صلاح، أمين شباب النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن النقابة تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب داخل قطاع البترول، من خلال تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل، و الدورات الرياضية ،وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في الفعاليات النقابية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في تطوير العمل النقابي ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.

وأشاد رئيس نقابة البترول برؤية الدولة في مناقشة مشكلات الشباب وتحدياتهم في مختلف المناسبات، ودعم المبادرات الشبابية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس إيمانًا حقيقيًا من القيادة السياسية بدور الشباب في صياغة مستقبل الوطن.

اليوم العالمي للشباب النقابة العامة للعاملين بالبترول البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب مجلس النواب

