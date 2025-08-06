وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات القطاع | تفاصيل

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا وزاريًا يتضمن حركة تنقلات وتكليفات جديدة بعدد من مواقع القيادة بقطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم المواقع القيادية بالكفاءات المتميزة، وتحقيق مزيد من التطوير في الأداء لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية.

وتهدف الحركة الجديدة إلى ضخ دماء جديدة في مفاصل القطاع، والاستفادة من الخبرات المُتراكمة في مواقع مختلفة، بما يُسهم في تعزيز قدرات قطاع البترول على مواجهة التحديات، ودفع عجلة الإنتاج والتطوير.

ومن المقرّر أن يتم تسليم القيادات الجديدة مهام عملهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط توجيهات واضحة بأهمية الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المرجوة.

وشملت هذه الحركة كلًا من :