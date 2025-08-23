وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتفقدان محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 بطاقة 65 ألف م3/يوم

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 بطاقة 65 ألف م3/يوم بمحافظة مطروح، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ مطروح، في مكونات المحطة، واستمعا إلى شرح عن مكوناتها حيت يتكون المشروع من ٤ وحدات بطاقة ١٦،٥ ألف م٣ لكل وحدة منها حيث يصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى ٦٥ ألف م ٣/ اليوم، وتصل مع التوسعة المستقبلية إلى ١٣٠ ألف/م ٣.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ مطروح مراحل وصول مياه البحر عبر المأخذ إلى داخل المحطة ثم مراحل التنقية والفلترة لعدد ٢٤ فلتر رملى وعنابر طلمبات الضخ وغيرها وصولا إلى عدد ٢ خزان بطاقة ١٠ آلاف م٣ لكل منها، وتفقدا عنابر التشغيل وتأمين الكهرباء بالمحطة من خلال ثلاثة مولدات بطاقة ٢،٥ ميجاوات لكل منها.