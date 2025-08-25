سعر الدولار اليوم 25-8-2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك؛ استقرارا مع أول تعاملات اليوم  الموافق 25-8-2025.


استقرار الدولار

وأظهرت قيمة الدولار مقابل الجنيه ثباتا دون تغيير علي مستوي الجهاز المصرفي .

تحرك الدولار

مع اغلاق تعاملات أمس الأحد،هوي  سعر الدولار بقيمة 10 قروش منذ الخميس الماضي

مركز الجنيه يرتفع

مع تهاوي سعر الدولار ، ارتفع مركز الجنيه المصري امام العملات الأجنبية المختلفة محققات صعودا طفيفا.

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

أقل سعر 

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع في ميد بنك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنكي التعمير والاسكان والبركة

بلغ ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.33 جنيه للشراء و 48.43 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري،HSBC،المصري لتنمية الصادرات"

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، نكست، المصرف المتحد"

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.37 جنيه للشراء و 48.47 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول،القاهرة، التجاري الدولي  CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي،الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي،فيصل الاسلامي، الإسكندرية"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، كريدي أجريكول"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع في بنكي المصري الخليجي، بيت التمويل الكويتي.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.47 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع  في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي،سايب"

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.61 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع في بنكي " قطر الوطني QNB، و الإمارات دبي الوطني"

