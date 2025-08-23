قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصفاقسي يكشف حجم إصابة علي معلول ومدة غيابه عن الفريق
الصحة العالمية: نبذل جهودا لإيصال الإمدادات الطبية إلى غزة
صبري عبد المنعم: لم اعتزل الفن وأعشق الفن وساعود قريبا.. خاص
انتخابات الأهلي في موعدها.. مفاجأت بالجملة في قائمة الخطيب
تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية
أنت كنت في حتة تالتة.. الغندور يرد على تصريحات حازم إمام
أحدث ظهور لـ خوان ألفينا مع عائلته في الأهرامات
المحكمة الرياضية الدولية ترسل خطابا رسميا إلى النادي الأهلي.. ما القصة؟
سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها
محمد أبو شامة: التجويع في غزة جريمة مكملة للاحتلال العسكري
تجديد الثقة في محمد الصفتي مدير المكتب الفني لوزير الرياضة
مسار مؤقت.. تحويلات مرورية بمحيط محطة مترو المطبعة في الهرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري السبت 23 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري السبت 23 أغسطس 2025
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري السبت 23 أغسطس 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات السبت 23 أغسطس 2055، قبل أيام من اجتماع البنك المركزي المرتقب لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

سعر الدولار الآن

وصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 48.44 جنيه للشراء، 48.57 جنيه للبيع، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم عند 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

واقرأ أيضًا:

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار حالةً من الاستقرار في بنك الإسكندرية الآن عند 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد الآن

وصل سعر الدولار في مصر الآن داخل المصرف المتحد الآن إلى 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار الآن في مصر داخل بنك قناة السويس نحو 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ثبت سعر الدولار في مصر الآن داخل البنك التجاري الدولي عند 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

في حين بلغ سعر الدولار في مصر السبت، داخل بنك البركة نحو 48.44 جنيه للشراء، 48.54 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار الآن سعر الدولار الآن أمام الجنيه سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري اجتماع البنك المركزي سعر الدولار اليوم سعر الدولار داخل المصرف المتحد الآن سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية سعر الدولار في المصرف المتحد الآن سعر الدولار في بنك الإسكندرية سعر الدولار في بنك البركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

ترشيحاتنا

متهم

ضبط بلطجي اقتحم كشكا وتعدى على بائع بسلاح أبيض بالطالبية

جثة

كواليس قتل شاب لشقيقه في الحوامدية

حادث انقلاب

القبض على سائقين تسببا في سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب

بالصور

بريانكا شوبرا تكشف سر العناية بقدميها.. فوائد غير متوقعة لفرك الثوم على الجلد

فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين

بداية مشوقة لحكاية Just You بطولة تارا عماد بمسلسل ما تراه ليس كما يبدو

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

بحضور أشرف زكي وفردوس عبد الحميد .. بدء عزاء يحيي عزمي بمسجد الشرطة

عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي

البقدونس والخس والجرجير.. لماذا عليك تناول الخضروات الورقية؟

الخضروات الورقية
الخضروات الورقية
الخضروات الورقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد