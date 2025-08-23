سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري السبت 23 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات السبت 23 أغسطس 2055، قبل أيام من اجتماع البنك المركزي المرتقب لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

سعر الدولار الآن

وصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 48.44 جنيه للشراء، 48.57 جنيه للبيع، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم عند 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار حالةً من الاستقرار في بنك الإسكندرية الآن عند 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد الآن

وصل سعر الدولار في مصر الآن داخل المصرف المتحد الآن إلى 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار الآن في مصر داخل بنك قناة السويس نحو 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ثبت سعر الدولار في مصر الآن داخل البنك التجاري الدولي عند 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

في حين بلغ سعر الدولار في مصر السبت، داخل بنك البركة نحو 48.44 جنيه للشراء، 48.54 جنيه للبيع.