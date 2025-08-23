قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: مصر أول دولة تدفع بالمساعدات وتتوسط لعقد هدنة في غزة
أحمد موسى: اللي يقرب من أي سفارة مصرية في الخارج يتمسك ويتمسح بيه البلاط
جانتس يقترح حكومة إسرائيلية مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن.. وبن جفير يرفض بشدة
سوريا تنفي شائعات تسمم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة
برلماني: مصر قادرة على صد أي اعتداء على سفاراتها.. ومواصلة جهودها لدعم غزة
خبير: إسرائيل تتوسع أفقيا على حساب الدول العربية بوساطة ترامب
رابط نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال بالأزهر الشريف
دوامات صعبة.. أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات
سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟
الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | رابط وموعد
تدريب بالذخيرة الحية.. مستشار بالأكاديمية العسكرية عن النجم الساطع: قدرة مصرية على التخطيط
في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المستوردين: تراجع الدولار 5% يجب انعكاسه على أسعار السلع

السلع- صورة أرشيفية
السلع- صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة تخفيض الأسعار، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، موضحًا أن الهدف منها هو أن يشعر المواطن بالتعافي الاقتصادي في حياته اليومية.

وأوضح بشاي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن نزول سعر الدولار من 51 جنيهاً إلى 48.5 جنيه، بنسبة تقارب 5%، يجب أن ينعكس على أسعار السلع في الأسواق.

تخفيضات تتراوح بين 5 و 20 %

وأكد أن التجار يشاركون في المبادرة بدافع وطني، وأن هناك بالفعل تخفيضات تتراوح بين 5% و20% على بعض المنتجات.

وأشار بشاي إلى أن المبادرة لا تشمل منتجات بعينها، ولكن على رأس أولوياتها المواد الغذائية مثل الزيت والسكر والشاي واللحوم والدواجن، لأنها أسرع ما يشعر به المواطن.

كما ذكر أن الشركات القابضة التابعة للحكومة شاركت بنسب تخفيضات كبيرة وصلت إلى 18% على منتجات مثل السكر واللحوم المجمدة وزيت الطعام، مما يعطي دفعة قوية للمبادرة.

ودعا المواطنين إلى أن يكونوا أكثر وعيًا، وأن يدرسوا السوق جيدًا قبل الشراء، وألا يشتروا من أول محل، بل يتأكدوا من أن التخفيضات حقيقية وليست وهمية. مؤكدًا أن الهدف من المبادرة ليس فقط تخفيف الأعباء عن المواطن، بل أيضًا تنشيط الأسواق وتحقيق رواج تجاري من خلال زيادة المعروض وتفعيل روح المنافسة بين التجار.

مشاركة القطاع الخاص

وأشاد بشاي باستجابة القطاع الخاص للمبادرة، مؤكدًا أن التجار والمصنعين يشعرون بأن عليهم واجبًا وطنيًا تجاه بلدهم، خاصة بعد أن وفرت لهم الدولة العملة الصعبة لتسهيل الاستيراد.

وتوقع أن تنجح المبادرة بنسبة كبيرة، خاصة مع اقتراب مواسم التسوق الكبيرة، مثل أهلاً بالمدارس، الذي يشهد تخفيضات كبيرة على الأدوات المكتبية والكمبيوتر والملابس والأحذية.

واختتم بشاي بأن المبادرة فرصة ذهبية للمواطن، وفرصة للتجار والمصنعين ليكونوا جزءًا من الحل الاقتصادي.

شعبة المستوردين تخفيض الأسعار سعر الدولار منتجات تخفيضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

خريجو دفعة كفر الشيخ

قوتنا في شبابنا.. تخريج دفعة جديدة من متطوعي صندوق مكافحة الإدمان بكفر الشيخ

محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد .. تنفيذ 87 مشروعا خدميا وتنمويا لخدمة 400 ألف مواطن

نادى دمياط

استئناف تدريبات فريق كرة القدم الأول بنادي دمياط

بالصور

بحضور أشرف زكي وفردوس عبد الحميد .. بدء عزاء يحيي عزمي بمسجد الشرطة

عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي

البقدونس والخس والجرجير.. لماذا عليك تناول الخضروات الورقية؟

الخضروات الورقية
الخضروات الورقية
الخضروات الورقية

للمرة الثانية ‏.. أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي بعد انتصار مثير على النصر

أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي
أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي
أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي

حسام موافي يحذر: تورم الرجلين قد يشير إلى مشاكل في القلب أو الكبد أو الكلى

أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين

فيديو

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد