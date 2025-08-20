مبادرات تخفيض الأسعار .. تشمل 21 ألف محل وخصومات تصل إلى 50%

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن القطاع الخاص يضطلع بدور مجتمعي هام من خلال مبادرات تخفيض الأسعار التي تستهدف مجموعة واسعة من السلع، وذلك في إطار توجيهات رئاسية تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين.

التزام القطاع الخاص خلال الأزمات الاقتصادية

قال عز خلال مداخلته في برنامج "صباح الخير يا مصر"، إن القطاع الخاص الذي يضم أكثر من 6 ملايين عضو، حافظ على استقرار الأسواق دون نقص في السلع أو ارتفاعات غير مبررة حتى في أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا والحروب العالمية.

توسع المبادرة لتشمل آلاف المحلات والسلع المختلفة

أوضح أن مبادرة التخفيضات بدأت بـ1600 محل وتوسعت خلال أيام لتشمل أكثر من 21,234 محلًا، مقدمة خصومات تصل إلى 50% على الملابس، الأحذية، مستلزمات المدارس، الحواسيب، والسلع الغذائية والاستهلاكية، حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية 640 سلعة مخفضة في أكثر من 1000 مجمع استهلاكي.

انخفاض أسعار السيارات وتمويل طويل الأجل

وأشار إلى أن أسعار السيارات المحلية والمستوردة انخفضت بين 10% و20%، مع توفير تمويل طويل الأجل بدون مقدم، بالإضافة إلى توسع أسواق "اليوم الواحد" لتصل إلى 120 سوقًا تقدم تخفيضات تصل إلى 20%.