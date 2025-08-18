خصومات 50%.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل مبادرة تخفيض الأسعار

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي ارتفع خلال الأيام الأخيرة ليصل إلى أكثر من 2134 محلًا في مختلف المحافظات، وسط متابعة يومية من رئاسة الوزراء ووزارة التموين لضمان توفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للمواطنين.

وقال علا عز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، مؤكدا أن نسب الخصومات الحالية تتراوح بين 5% و50% على مختلف السلع.

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن هناك خصومات كبيرة على الأجهزة الكهربائية والمنزلية تصل إلى 35%، مؤكدا أن أسعار المستلزمات الدراسية انخفضت بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.