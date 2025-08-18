قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا من اتحاد الغرف التجارية بشأن مبادرة خفض الأسعار

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

  استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن مبادرة خفض الأسعار، والتي تم التوافق عليها وإطلاقها مؤخرا.

وأشار تقرير الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه تم البدء في تنفيذ خطة العمل، التي تضمنت عددا من الإجراءات والخطوات؛ لتنفيذ ما تم التوافق عليه في اجتماعات رئيس مجلس الوزراء مع اتحاد الغرف التجارية والغرفة الصناعية، وكذا الاجتماعات الموسعة لوزير التموين والتجارة الداخلية وقيادات الشركات والهيئات التابعة، جمع رؤساء الغرف التجارية والصناعية والشًّعب واللجان العامة وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، بشأن العمل على تقديم أكبر خفض ممكن لأسعار السلع بالأسواق.

وأوضح التقرير الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وتتمثل في قيام الغرف التجارية بالمحافظات بتنفيذ مبادرات لتوفير السلع المخفضة في دائرة كل غرفة، حيث بدأ خفض الأسعار في أغلب المحافظات، فضلاً عن تبكير موعد "الأوكازيون الصيفي"، الذي بدأ منذ 4 أغسطس الجاري بمشاركة 2134 محلا تجاريا، بزيادة نسبتها 33% خلال الأسبوع الماضي؛ لتقديم خصومات تتراوح ما بين 10% إلى 50%، ومن المقرر أن تستمر خلال فترة موسم العودة للمدارس.

كما تضمنت الإجراءات قيام وزارة التموين ــ من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ــ بطرح خصومات من 5% إلى 18% للسلع الغذائية التي تنتجها وتستوردها (640 سلعة) من خلال شبكة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة القابضة التي تتجاوز 1000 منفذ، المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي الوقت نفسه، أوضح التقرير قيام المنتجين والمستوردين ــ بالتعاون مع جميع السلاسل التجارية ــ بطرح خصومات من 5% الى أكثر من % 20 على العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية وتصل إلى 24 % في العديد من الأصناف، فضلاً عن بدء ظهور الخصومات خارج السلاسل التجارية.

كما أشار التقرير إلى استمرار انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بحوالي 10% في المتوسط، وكذا بدأ عدد كبير من منتجي ومستوردي الأجهزة الكهربائية والمنزلية بتقديم خصومات تتراوح بين 5% إلى 35%، مع ازدياد عدد المشتركين بالمبادرة لتقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.

ولفت التقرير إلى أنه تم خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10 %، مقارنة بأسعار العام الماضي، وجار العمل على مبادرة لخفض أسعار الحاسبات ومستلزماتها مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم، كما تم خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%؛ سواء الجديدة، أو المستعملة مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.

وأكد التقرير استمرار التوسع في أسواق اليوم الواحد التي تنظمها وزارتا التموين والتنمية المحلية من خلال المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية، والتي تجاوزت أكثر من 120 سوقا بجميع المحافظات، والتي توفر السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وبالتالي تخفض تكاليف التداول والنقل المتكررة والتي تصل إلى 15%.

كما رصد التقرير استمرار أسعار الجملة للقمح والدقيق والسكر واستقرت أسعار باقي السلع على الانخفاض السابق، عدا زيت الأولين الذي ارتفع قليلاً، فضلاً عن انخفاض أسعار الدواجن البيضاء والحمراء واللحوم، واستقرت أسعار الألبان والبيض بعد الانخفاض السابق طبقاً لأسعار البيع على أرض المزارع.
وتوقع التقرير استمرار انخفاض أسعار السلع نظرا لاستمرار انخفاض أسعار الجملة والوفرة الكبيرة؛ سواء في مستلزمات الإنتاج، أو السلع مع انخفاض القوة الشرائية وزيادة حدة المنافسة. 
 

الاتحاد العام للغرف التجارية خفض الأسعار مبادرة خفض الأسعار رئيس مجلس الوزراء اتحاد الغرف التجارية الأوكازيون الصيفي خفض أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

ترشيحاتنا

إبراهيم نور الدين

الحكم جاب جون في نفسه.. إبراهيم نور الدين ينتقد معروف بعد طرد لاعب الأهلي أمام فاركو

شريف العريان - وزير الشباب والرياضة

الدولي للخماسي الحديث يشكر مصر على التنظيم الرائع لبطولة العالم تحت 15 سنة

محمد هاني

أحمد عبد الباسط يكشف عن عقوبة محمد هاني

بالصور

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

كيكة المانجا
كيكة المانجا
كيكة المانجا

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد