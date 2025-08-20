2500 مشارك بالأوكازيون.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل معرض أهلا مدارس

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن معرض "أهلا مدارس"، شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف القيام بدور مجتمعي من أجل المواطن.

وأضاف عز، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "جهد كبير بُذل في خفض الأسعار، والتركيز لم يكن فقط على المواد الغذائية، وإنما شمل كافة ما تحتاجه الأسرة، سواء أجهزة أو مستلزمات منزلية أو سلع متداولة".

وتابع أمين عام اتحاد الغرف التجارية: "لدينا 2500 مشارك في الأوكازيون، وهو مستمر حتى دخول المدارس، وبالتالي لدينا الملابس والأحذية والحقائب المدرسية سارية ضمن الأوكازيون بتخفيضات من 10% حتى 50%".

وتابع: "أشركنا معنا السلاسل والمكتبات التي تقدم عروضا وخصومات على مستلزمات المدارس، وهناك شراكة بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية، وسيكون في المحافظات المترامية أو التي لا يوجد بها مكتبات سيكون بها شوادر لعرض السلع الخاصة بالمدارس بأسعار مخفضة للمواطن".

وتابع: "بالنسبة للأسر غير القادرة أو الأولى بالرعاية، وهم غير القادرين على دفع المصاريف المدرسية أو توفير احتياجات الدراسة لأبنائهم، سيتم تسديد مصارف المدرسة وتوريد الحقائب المدرسية وبداخلها كافة مستلزمات الدراسة لهم، وذلك وفقا لكشوفات سيتم الحصول عليها من وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.