ميار الببلاوي ترد على اتهامها بادعاء الإصابة في خطوبة نجلها |خاص

ردت الفنانة ميار الببلاوي على الادعاءات التي تعرضت لها بعد خطوبة نجلها وانها تدعي الإصابة خوفا من الحسد وان الموضوع ليس له أي أساس من الصحة.

وقالت ميار الببلاوي فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد”، “اللي قالوا إني ادعيت الإصابة في فرح ابني عشان أعمل ترند أو خايفة من الحسد ناس مريضة، بوظوا فرحتي بخطوبته، أنا اتعورت فعلا في الخطوبة وركبتي اتقطعت ولغاية دلوقتي مش قادرة أمشي، هل أنا محتاجة أمثل إني متعورة عشان أبقى ترند؟ ينفع ناس تقول للعروسة ربنا يعينك على العقربة حماتك”.

ميار الببلاوي تحتفل بزفاف ابنها

وكانت احتفلت الفنانة ميار الببلاوي، بخطوبة نجلها محمد، في أجواء عائلية مميزة، وسط حضور المقربين والأصدقاء.

وعبرت ميار عن سعادتها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، قائلة: «ما شاء الله تبارك الله، عقبال أولادكم. ابن عمري، يارب قوّيني أكمل المشوار وآخر ما أشوفه في بيته. ربي يعلم أني ربيته بالحلال وشقيت علشان أشوف اليوم ده. أبعد عنه العين واحفظه بحفظك واجعلها زوجة الدنيا والآخرة».

ووجهت الفنانة الشكر لأقاربها وأصدقائها الذين شاركوها الفرحة، مؤكدة تقديرها لكل من ساندها في هذا اليوم المميز، مشيرة إلى أن من لم يتمكن من الحضور له عذره.

كما خصّت بالشكر شقيقتها مروة، التي وصفتها بـ«الجدعنة الصغيرة»، متمنية لها رد الجميل في أفراح أبنائها، وداعية بالشفاء لشقيقتها الأخرى مها.

وفي ختام رسالتها، وجهت ميار كلمات امتنان لزوجها، واصفة إياه بـ«الأب الذي لم يُنجب، لكنه السند والدنيا الحلوة»، مؤكدة أنه دعمها دائمًا ووقف بجانبها في كل المواقف.