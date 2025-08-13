ميار الببلاوي في حفل زفاف ابنها: ربيته بالحلال وشقيت عليه

احتفلت الفنانة ميار الببلاوي، مساء الثلاثاء، بزفاف نجلها محمد، في أجواء عائلية مميزة، وسط حضور المقربين والأصدقاء.

وعبرت ميار عن سعادتها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، قائلة: «ما شاء الله تبارك الله، عقبال أولادكم. ابن عمري، يارب قوّيني أكمل المشوار وآخر ما أشوفه في بيته. ربي يعلم أني ربيته بالحلال وشقيت علشان أشوف اليوم ده. أبعد عنه العين واحفظه بحفظك واجعلها زوجة الدنيا والآخرة».



ووجهت الفنانة الشكر لأقاربها وأصدقائها الذين شاركوها الفرحة، مؤكدة تقديرها لكل من ساندها في هذا اليوم المميز، مشيرة إلى أن من لم يتمكن من الحضور له عذره.

كما خصّت بالشكر شقيقتها مروة، التي وصفتها بـ«الجدعنة الصغيرة»، متمنية لها رد الجميل في أفراح أبنائها، وداعية بالشفاء لشقيقتها الأخرى مها.

وفي ختام رسالتها، وجهت ميار كلمات امتنان لزوجها، واصفة إياه بـ«الأب الذي لم يُنجب، لكنه السند والدنيا الحلوة»، مؤكدة أنه دعمها دائمًا ووقف بجانبها في كل المواقف.