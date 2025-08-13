سيد عبدالحفيظ: لدي تحفظ على المباريات الودية للأهلي



وجه سيد عبدالحفيظ، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة للإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، بشأن طريقة توظيف المالي أليو ديانج، مؤكدًا ضرورة استغلال قدراته بالشكل الأمثل.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات عبر شاشة «إم بي سي مصر»: "هناك تفاصيل في اللعب يجب الانتباه إليها، وهناك أسماء ستشارك ويجب معرفة كيفية توظيفها، مثل ديانج".

وأوضح: "إذا أراد ريبيرو الاعتماد على طريقة لعب فريق أورلاندو، التي تعتمد على نزول لاعب الوسط المدافع لاستلام الكرة من الخلف وبناء اللعب، فقد لا يكون ديانج الخيار الأنسب لهذا الأسلوب".

وأضاف: "ديانج يتميز بمهارة خاصة لا يمكن مقارنته فيها بأي لاعب آخر، وهي قدرته على التخلص من الضغط في خطوتين فقط من خلال الجري بالكرة".

واختتم عبدالحفيظ تصريحاته قائلًا: "لدي تحفظ على أن المباريات الودية التي لعبها الأهلي لم تكن بالقوة الكافية، لأن هناك لاعبين لا يظهر مستواهم الحقيقي إلا في المباريات الرسمية".