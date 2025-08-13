قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تميز بين المؤمن عليهم.. موعد نظر دعوى عدم دستورية مواد بالتأمين الاجتماعي
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر 88 عامًا
بيساعد فى سرقة ذهب مصر.. حبس شبح تهريب المواد البترولية فى الصعيد
دقيقة حداد.. مجلس النقابة يمنح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة 2025
عقوق الأبناء.. حكاية شاب «كتف» والده وزوجته تعدت عليه بحلوان
مدبولي: تنفيذ الوثائق الموقعة بين مصر والأردن
حاول ترويع المواطنين.. الأمن يضبط بلطجي حلوان بعد نشر فيديو له
قائمة المعاهد والكليات التي تقبل من 55% بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين الأمن القومي الإيراني يلتقي الرئيس اللبناني في قصر بعبدا
عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات
النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو "فقد صوابه".. وضم غزة أمر مروع
سيد عبدالحفيظ ينصح ريبيرو بشأن طريقة توظيف ديانج مع الأهلي

منار نور

وجه سيد عبدالحفيظ، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة للإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، تطرق فيها إلى طريقة توظيف المالي أليو ديانج خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات عبر شاشة «إم بي سي مصر»: "في كرة القدم هناك تفاصيل يجب الانتباه لها، وهناك أسماء ستشارك ويجب معرفة كيفية استغلال قدراتهم، مثل ديانج".

وأضاف: "من الناحية الفنية، إذا أراد ريبيرو الاعتماد على طريقة لعب فريق أورلاندو، التي تعتمد على نزول لاعب الوسط المدافع لاستلام الكرة من الخلف وبناء اللعب، فقد لا يكون ديانج هو الخيار الأمثل لهذا الأسلوب".

وتابع: "ديانج يتميز بميزة خاصة لا يمكن مقارنته فيها بأي لاعب آخر، وهي قدرته على الخروج بالكرة من مناطق الضغط في خطوتين فقط من خلال الجري بها".

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

لفتة إنسانية من إمام عاشور تثير الإعجاب داخل الوسط الرياضي | تفاصيل

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025: زيادة الراتب

نشرة المرأة والمنوعات | حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. هؤلاء ممنوعون من الروز ماري.. صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز

نوع طعام غير متوقع يعالج بكتيريا الأمعاء

لوك ناعم.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

سر رش سيارات الفورمولا 1 بالطلاء الأخضر أثناء الاختبار

لعدم وجود زباين.. مطعم تسلا في ورطة بعد أيام من افتتاحه

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

