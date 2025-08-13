سيد عبدالحفيظ ينصح ريبيرو بشأن طريقة توظيف ديانج مع الأهلي

وجه سيد عبدالحفيظ، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة للإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، تطرق فيها إلى طريقة توظيف المالي أليو ديانج خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات عبر شاشة «إم بي سي مصر»: "في كرة القدم هناك تفاصيل يجب الانتباه لها، وهناك أسماء ستشارك ويجب معرفة كيفية استغلال قدراتهم، مثل ديانج".

وأضاف: "من الناحية الفنية، إذا أراد ريبيرو الاعتماد على طريقة لعب فريق أورلاندو، التي تعتمد على نزول لاعب الوسط المدافع لاستلام الكرة من الخلف وبناء اللعب، فقد لا يكون ديانج هو الخيار الأمثل لهذا الأسلوب".

وتابع: "ديانج يتميز بميزة خاصة لا يمكن مقارنته فيها بأي لاعب آخر، وهي قدرته على الخروج بالكرة من مناطق الضغط في خطوتين فقط من خلال الجري بها".