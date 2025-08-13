لا إصابات.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام| صور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة تفاصيل اندلاع حريق في أحد طوابق مباني مستشفى حلوان العام جنوب القاهرة.

حيث أشارت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة الي نشوب حريق في أحد الطوابق قرب الرعاية المركزة داخل مبنى مستشفى حلوان والسيطرة عليه وإخماده قبل امتداده لباقي الغرف.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة أن فرق الإسعاف قامت بتحويل ٣ أشخاص للمستشفيات الأخرى تجنبا لتأثرهم بالأدخنة المتصاعدة، فيما لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات.

فيما نجحت سيارات الحماية المدنية في القاهرة في السيطرة على الحريق واخماده فور اندلاعه قبل امتداده في مبنى مستشفى حلوان العام وجرى نقل ٣ من مرضى العناية المركزة للمستشفيات الأخرى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في أحد غرف مستشفى حلوان العام وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

حيث دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة ب ٤ سيارات إطفاء لموقع الحريق وجرى السيطرة على النيران واخمادها ومنع امتدادها.