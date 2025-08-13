معمل جنائي ومعاينة.. تفاصيل التحقيقات في حريق مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل|صور

تحققت النيابة العامة بالجيزة من نشوب حريق داخل مسرح الفنان محمد صبحي بمدينة سمبل على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وكشفت معاينة النيابة أن الحريق بدأ في غرفة المحولات بسبب ماس كهربائي ناجم عن ارتفاع درجة الحرارة، وانبعثت منه أدخنة كثيفة امتدت إلى غرفتين أخريين. ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر بشرية، حيث كان المسرح خاليًا من العمال وقت الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بانبعاث أدخنة من غرفة في مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء من أبو رواش مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف. وتبين من الفحص أن الأدخنة انبعثت من غرفة المحولات الكهربائية إثر ماس كهربائي.

