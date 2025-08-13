قرار جديد بشأن 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل ورشة بالقاهرة

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 5 شخص 45 يوماً على ذمة التحقيقات، لقيامهم بالتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار داخل ورشة بالطابق الأرضي ملك أحدهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالطابق الأرضى ملك أحدهم، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 أمتار كما عُثر بحوزتهم على مجموعة من الأدوات والمعدات المستخدمة فى عملية الحفر.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة حوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.