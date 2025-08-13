قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات

رامي المهدي

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة، المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وجاءت أقوالها في نيابة القاهرة الجديدة الكلية كالآتي:

س: ما قولك فيما شهد به المجني عليه مسعد شعبان في تحقيقات النيابة العامة أنكِ قمتِ وآخرون بهتك عرضه وتجريده من ملابسه، تلوناه عليه تفصيلًا؟
ج: هو دخل عليّ وأنا لوحدي في البيت، وكان عاوز يسرقني، وكان عاوز يغتصبني، وعندي جيران شهود.

س: وما سبب حضور الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو والذين تعدوا على سالف الذكر حينها؟
ج: ماعرفش، هما أصحاب.

س: وما كيفية حضور هؤلاء الأشخاص حينها؟
ج: هو "حماصة" ده أصلًا صاحب مسعد، وكان جاي معاه عشان يسرقوني.

س: وما سبب تجريده من ملابسه حينها؟
ج: أنا مليش دعوة بالموضوع، والناس اللي معاه هما اللي عملوا كده.

س: وما سبب قيامكِ بتصويره إذًا؟
ج: مش أنا اللي صورته وهو عريان.

س: وما سبب تواجد المقاطع الخاصة بتلك الوقائع؟
ج: هما المتهمين اللي بعتوا لي الفيديو.

س: ومن القائم على إرسال تلك المقاطع الخاصة بالمجني عليه تحديدًا؟
ج: أنا مش فاكرة.

س: وما قولكِ وقد قررتِ سلفًا بجلسة التحقيق السابقة أنكِ القائمة على تصوير تلك المقاطع الخاصة بالمجني عليه مسعد شعبان عبدون بداخل مسكنكِ؟
ج: هي الفيديوهات دي في بيتي، لكن أنا ما صورتش الفيديو اللي هو عريان فيه.

س: ما قولكِ حيث إن الثابت من بيانات ذلك المقطع أنه مثبت على الهاتف بتاريخ 18 يناير 2024 الساعة 9:22 مساءً؟
ج: أنا ماعرفش.

س: وما تعليلكِ لوجود ذلك المقطع على هاتفكِ؟
ج: ماعرفش.

س: أنتِ متهمة وآخرون معلومون بتأليف عصابة والانضمام إليها بالمخالفة لأحكام القانون، وهي المضبوطات السابق عرضها عليكِ بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالأوراق.
ج: ماعرفش حاجة.

