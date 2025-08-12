قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

صور وفيديوهات وهتك عرض .. اعترافات سارة خليفة أمام النيابة في قضية المخدرات

رامي المهدي

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وجاءت أقوالها كالآتي:

س.. ماقولك في ما سطرته تحقيقات النيابة في ان الثابت في بيانات الصورة محل الاتهام انها ملتقطة من هاتف محمول ماركة apple iphone xs max بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۲۸ الساعه ٣:١١ صباحا ؟

ج انا معرفش

س..  وما قولك حيث ثبت وقررت بتحقيقات النيابة العامة عدم معرفتك بالمتهم د.ع. في حين انه ثبت ان جمعتك به تلك المناسبة بالصورة السابق عرضها عليكي؟

ج انا معرفوش

س انت متهمة واخرين معلومين بتأليف عصابة والانضمام اليها غرضها جلب المواد المخدرة داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة لاحكام القانون وهي المضبوطات السابق عرضها عليك بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالأوراق؟

ج .. معرفش حاجه


س.. انت متهمة باحراز وحيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق؟

ج محصلش

س.. انتي متهمة واخرين بحجز المجني عليه المدعو / مسعد شعبان  دون امر احد الحكام وكان ذلك مصحوبا بتعذيبات بدنية على النحو المبين بالأوراق

ج أنا معملتش حاجة وهو اللي جه عليا في بيتي.

س.. انتي متهمة وآخرين بهتك عرض المجني عليه المدعو / مسعد شعبان عبدون بان تم تجريده والمجهولين من ملابسه واعتديتم عليه اعتداءات جنسية واحداث أصابته عمدا في مواضع عفته وتم تصويره عاريا عن ملابسه متاثرا باصابته محل الاتمام السابق على النحو المبين بالأوراق؟

ج انا معملتش حاجة وهو اللي جه عندي في بيتي.

س.. انتي متهمة واخرين بتهديد المجني عليه المدعو / مسعد شعبان عبدون - بافشاء المقطع المصور محل الاتمام السابق وذلك بامر من المتهم / فتحي خالد فتحي بواسطتك واخرين وكان ذلك مصحوبا بطلب عدم ابلاغه السلطات على النحو المبين بالأوراق؟

ج انا معملتش حاجة

س/ هل لديك أقوال أخرى؟

ج.. لا.

سارة خليفة اعترافات سارة خليفة القاهرة الجديدة المواد المخدرة

