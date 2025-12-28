قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
ترامب: أمريكا تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام
من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح
سعر سبيكة ذهب BTC اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في سوق الصاغة
أحمد موسى: بلاغات ضد علاء عبد الفتاح في شرطة الإرهاب البريطانية.. وفضيحة دعم «بي بي سي» تتكشف
الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو في الشوط الأول بكأس أمم إفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي
أطلس الصراعات العالمي 2025.. حصاد عام من الاضطرابات والتحولات الجذرية
سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى: نحذر من خلط حرية الرأي بالإرهاب.. والعالم أصبح مقلوبًا

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الدولة المصرية واجهت على مدار 14 عامًا محاولات متكررة لتزييف الوعي وخلط المفاهيم، مشيرًا إلى أن هناك من دأب على تبرير الدعوات التخريبية تحت شعار «حرية الرأي والتعبير».

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن البعض كان يردد: «يا جماعة الواد ده إرهابي»، ليأتي الرد دائمًا: «لا ده حرية رأي»، رغم أن التصريحات الصادرة تضمنت دعوات صريحة لهدم الجيش واستهداف أبنائه وتخريب الدولة، وهو ما لا يمكن تصنيفه بأي حال من الأحوال ضمن حرية التعبير.

حملات هجوم وتشويه

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تعرض لحملات هجوم وتشويه واسعة بسبب مواقفه الواضحة، قائلًا: «أنا اتعرضت لهجوم وحملات شديدة لمجرد إني بقول الحق وبحذر الناس».


وتطرق موسى ، إلى ما وصفه بازدواجية المعايير على الساحة الدولية، قائلًا: «النهارده العالم مقلوب، واحد زي علاء عبد الفتاح وهو داخل السجن، الإنجليز يدوله جنسية»، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس تناقضًا صارخًا في التعامل مع القضايا السياسية وحقوق الإنسان.

محاولات تزييف الحقائق

وشدد موسى في ختام حديثه على ضرورة الوعي بخطورة محاولات تزييف الحقائق، مؤكدًا أن حماية الدولة ومؤسساتها لا تتعارض مع حرية الرأي، بل هي الضمان الحقيقي لممارستها في إطار يحفظ الأمن والاستقرار.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى تزييف الوعي علاء عبد الفتاح

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

رئيس جامعة حلوان

رئيس جامعة العاصمة: دشنا شركة لدعم الابتكار والبحث وتعظيم الموارد

الثقب الاسود

بسرعات خيالية.. اكتشاف رياح كونية غامضة تنبعث من توهج الثقوب السوداء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يعرب عن تقديره لجهود المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

طريقة عمل حمص الشام

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

