أحمد موسى: نحذر من خلط حرية الرأي بالإرهاب.. والعالم أصبح مقلوبًا

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الدولة المصرية واجهت على مدار 14 عامًا محاولات متكررة لتزييف الوعي وخلط المفاهيم، مشيرًا إلى أن هناك من دأب على تبرير الدعوات التخريبية تحت شعار «حرية الرأي والتعبير».

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن البعض كان يردد: «يا جماعة الواد ده إرهابي»، ليأتي الرد دائمًا: «لا ده حرية رأي»، رغم أن التصريحات الصادرة تضمنت دعوات صريحة لهدم الجيش واستهداف أبنائه وتخريب الدولة، وهو ما لا يمكن تصنيفه بأي حال من الأحوال ضمن حرية التعبير.

حملات هجوم وتشويه

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تعرض لحملات هجوم وتشويه واسعة بسبب مواقفه الواضحة، قائلًا: «أنا اتعرضت لهجوم وحملات شديدة لمجرد إني بقول الحق وبحذر الناس».



وتطرق موسى ، إلى ما وصفه بازدواجية المعايير على الساحة الدولية، قائلًا: «النهارده العالم مقلوب، واحد زي علاء عبد الفتاح وهو داخل السجن، الإنجليز يدوله جنسية»، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس تناقضًا صارخًا في التعامل مع القضايا السياسية وحقوق الإنسان.

محاولات تزييف الحقائق

وشدد موسى في ختام حديثه على ضرورة الوعي بخطورة محاولات تزييف الحقائق، مؤكدًا أن حماية الدولة ومؤسساتها لا تتعارض مع حرية الرأي، بل هي الضمان الحقيقي لممارستها في إطار يحفظ الأمن والاستقرار.