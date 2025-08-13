حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الدوري الليبي

أكدت إدارة الكرة بالأهلي، أنه ليس هناك أى عروض رسمية من الدورى الليبى وصلت لضم أحمد عبدالقادر، جناح الفريق الأول لكرة القدم، كما تردد فى الساعات الماضية،

وقالت الإدارة، إن أحمد عبدالقادر شارك فى المران مع زملائه، لكنه حتى الآن خارج الحسابات الفنية.

كما نفت الإدارة رغبة محمد الشناوى، حارس المرمى، فى الرحيل عن النادى، ومن الطبيعى أن يكون حزينا أى لاعب لا يشارك فى المباريات، ولكن الشناوى كابتن الفريق ويعى دوره تماما ويعرف أنه قدوة للاعبين وملتزم.

وأوضحت أنه لن يقبل التقليل من قيمة محمد الشناوى كحارس وقائد فريق الأهلى وسيكون هناك رد قوى للغاية تجاه ذلك.