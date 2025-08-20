الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات بمعارض أهلا مدارس تصل إلى 20%

قال أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الاستعدادات لمعارض "أهلا مدارس" تجري على قدم وساق، بالتنسيق مع وزارة التموين، موضحًا أنه تم عقد لقاء مع الوزير الدكتور شريف فاروق؛ لوضع الترتيبات اللازمة لإطلاق المعارض هذا العام.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على فضائية dmc، أن المعارض توفر جميع احتياجات الطلاب من أدوات مدرسية وملابس وأحذية، بالإضافة إلى المستلزمات الغذائية.

وأشار إلى أنه سيتم هذا العام إضافة منتجات الكمبيوتر والأجهزة اللوحية "التابلت" والآيباد؛ لتلبية متطلبات العصر.

وأشار أسامة الشاهد، إلى أن المعرض الرئيسي سيقام في منطقة العمرانية، بحضور رئيس الوزراء ووزير التموين، بجانب افتتاح أكثر من 10 معارض فرعية عبر الفيديو كونفرنس في مناطق مختلفة بالمحافظة لتقليل مشقة الانتقال على المواطنين.

وأكد أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن نسب الخصومات على المنتجات ستتراوح بين 15% و20%، موضحًا أن ذلك يتحقق من خلال تسهيلات تقدمها الغرف التجارية للتجار، مثل تخصيص أماكن المعارض مجانًا، وتوفير الأمن والكهرباء والدعاية، بالإضافة إلى التعاقد المباشر مع المنتجين والمستوردين لإلغاء الحلقات الوسيطة.