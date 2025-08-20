اكتشاف نفق بطول 50 مترا قرب منطقة القصير جنوب لبنان.. سنجاب يكشف التفاصيل

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" اكتشفت نفقًا بطول 50 مترًا في منطقة القصير جنوب نهر الليطاني، في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني قرب قضاء مرجعيون.

وبيّن محمد أن هذا النفق كان يستخدمه عناصر حزب الله في تنفيذ عمليات عسكرية وتخزين الذخيرة، مؤكّدًا أن القوات الأممية عثرت داخله على عدد من الذخائر غير المنفجرة التي تم سحبها وتسليمها إلى الجيش اللبناني.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ عملية الاكتشاف جاءت خلال تمشيط واسع في منطقة جنوب نهر الليطاني، حيث تواصل قوة اليونيفيل، المكونة من أكثر من 10 آلاف جندي، أنشطتها المكثفة دعماً للجيش اللبناني في تفكيك أي مظاهر مسلحة، وخصوصًا بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

وأوضح، أن الإعلان عن هذا النفق يأتي بالتزامن مع مناقشة مجلس الأمن طلب لبنان لتجديد مهمة اليونيفيل لعام إضافي، علمًا بأن انتهاء المهمة الحالية مقرر في 31 أغسطس الجاري.

وفيما يخص الذخائر التي تم العثور عليها داخل النفق، أكد محمد أن الجيش اللبناني تسلمها لتعزيز جهود تفكيك الألغام والذخائر غير المنفجرة، على أن يتم تفجيرها في مناطق مخصصة خلال الأيام المقبلة.

وذكر، أن هذا الاكتشاف يختلف عن حادث مماثل وقع في قضاء صور قبل عدة أيام، حيث انفجرت ذخائر خلال محاولة سحبها مما أسفر عن استشهاد ستة عسكريين وإصابة أربعة آخرين.