قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التفاصيل الكاملة لسقوط أخطر إمبراطوريات السلاح بجنوب البلاد.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بـ18 مليون جنيه
عنده شخصية.. خالد الغندور يشيد بأداء أحمد شريف
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع
50 ألفا .. اتحاد كرة القدم يعلن عدد الحضور الجماهيرى لمباراة مصر و إثيوبيا
خوفا من انهيار حكومته .. نتنياهو مُصر على احتلال مدينة غزة رغم الضغوط
مصرع 4 مهربين فى المطاردة.. الداخلية تحبط محاولة إدخال كمية كبيرة من السلاح للبلاد | تفاصيل
قوات الأمن الإيراني تقضي على خلية إرهابية تابعة لإسرائيل جنوب البلاد
هل الكولاجين المتواجد في الكوارع مفيد للجسم؟ .. خبير تغذية يكشف مفاجأة
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم Superman يتجاوز حاجز 600 مليون دولار عالميًا

Superman
Superman
نجلاء سليمان

حقق فيلم “سوبرمان” (Superman) للمخرج جيمس جن إنجازًا ضخمًا في شباك التذاكر، حيث تجاوزت إيراداته العالمية حاجز 600 مليون دولار مع نهاية الأسبوع الثالث من عرضه، ليصبح أول فيلم بطل خارق في عام 2025 يصل إلى هذا الرقم.

وبحسب التقارير، بلغت إيرادات الفيلم في أمريكا الشمالية حوالي 343.6 مليون دولار، بينما جمع أكثر من 256 مليون دولار في الأسواق الدولية، ليصل إجماليه العالمي إلى ما يفوق 600 مليون دولار.


وبذلك ينضم  Superman  إلى قائمة أعلى 200 فيلم تحقيقاً للإيرادات في التاريخ، كما احتل المركز الثالث في شباك التذاكر الأمريكي لعام 2025.


الفيلم الذي بلغت تكلفته الإنتاجية نحو 225 مليون دولار نجح في تحقيق إيرادات تعادل 2.6 ضعف ميزانيته، وهو ما يمثل دفعة كبيرة لشركة DC التي بدأت حقبة جديدة تحت إشراف جيمس جن وبيتر سافران.

إلى جانب هذا النجاح التجاري، أعلنت الاستوديوهات أن جيمس جن سيواصل قيادة عالم الأبطال الخارقين في DC، حيث سيكتب ويخرج فيلمًا جديدًا يحمل عنوان “Super-Family” ليكون امتدادًا للزخم الكبير الذي حققه Superman.

يتناول الفيلم قصة كلارك كينت الشاب وهو يتنقل بين هويته كصحفي في “ديلي بلانيت” ودوره كحامٍ للبشرية، في عالمٍ يحاول أن يجد فيه مكانًا له بين الناس.


يضم الفيلم مجموعة من النجوم، ويؤدي دور كلارك كينت / سوبرمان النجم الصاعد ديفيد كورينسويت، وتشاركه البطولة رايتشل بروسناهان في دور الصحفية الجريئة لويس لاين، و نيثان فيليون في دور وإيدي جاثيجي، وإيزابيلا ميرسيد.

Superman سوبرمان أفلام الأبطال الخارقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

أول أيامه.. الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة طنطا

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا يتفقد مقر الإدارة الطبية في مجمع الكليات بسبرباي

نقل المصابين للمستشفى

حالتهم مستقرة.. إصابة 11 شخصا بالتسمم إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة بالمنيا

بالصور

فقدان الوعى وتغير الشخصية .. علامات غير متوقعة تكشف انخفاض ضغط الدم

أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم

استشاري تغذية علاجية: النظام الغذائي السليم قد يغني عن مضادات الاكتئاب

التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب

عقدة النقص وميول سادية..أخصائية توضح التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

نجاة السيارات الأوروبية من رسوم ترامب وتضرر هذا القطاع

ترامب سيارات
ترامب سيارات
ترامب سيارات

فيديو

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد