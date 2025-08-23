فيلم Superman يتجاوز حاجز 600 مليون دولار عالميًا

حقق فيلم “سوبرمان” (Superman) للمخرج جيمس جن إنجازًا ضخمًا في شباك التذاكر، حيث تجاوزت إيراداته العالمية حاجز 600 مليون دولار مع نهاية الأسبوع الثالث من عرضه، ليصبح أول فيلم بطل خارق في عام 2025 يصل إلى هذا الرقم.

وبحسب التقارير، بلغت إيرادات الفيلم في أمريكا الشمالية حوالي 343.6 مليون دولار، بينما جمع أكثر من 256 مليون دولار في الأسواق الدولية، ليصل إجماليه العالمي إلى ما يفوق 600 مليون دولار.



وبذلك ينضم Superman إلى قائمة أعلى 200 فيلم تحقيقاً للإيرادات في التاريخ، كما احتل المركز الثالث في شباك التذاكر الأمريكي لعام 2025.



الفيلم الذي بلغت تكلفته الإنتاجية نحو 225 مليون دولار نجح في تحقيق إيرادات تعادل 2.6 ضعف ميزانيته، وهو ما يمثل دفعة كبيرة لشركة DC التي بدأت حقبة جديدة تحت إشراف جيمس جن وبيتر سافران.

إلى جانب هذا النجاح التجاري، أعلنت الاستوديوهات أن جيمس جن سيواصل قيادة عالم الأبطال الخارقين في DC، حيث سيكتب ويخرج فيلمًا جديدًا يحمل عنوان “Super-Family” ليكون امتدادًا للزخم الكبير الذي حققه Superman.

يتناول الفيلم قصة كلارك كينت الشاب وهو يتنقل بين هويته كصحفي في “ديلي بلانيت” ودوره كحامٍ للبشرية، في عالمٍ يحاول أن يجد فيه مكانًا له بين الناس.



يضم الفيلم مجموعة من النجوم، ويؤدي دور كلارك كينت / سوبرمان النجم الصاعد ديفيد كورينسويت، وتشاركه البطولة رايتشل بروسناهان في دور الصحفية الجريئة لويس لاين، و نيثان فيليون في دور وإيدي جاثيجي، وإيزابيلا ميرسيد.