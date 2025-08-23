قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التفاصيل الكاملة لسقوط أخطر إمبراطوريات السلاح بجنوب البلاد.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بـ18 مليون جنيه
عنده شخصية.. خالد الغندور يشيد بأداء أحمد شريف
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع
50 ألفا .. اتحاد كرة القدم يعلن عدد الحضور الجماهيرى لمباراة مصر و إثيوبيا
خوفا من انهيار حكومته .. نتنياهو مُصر على احتلال مدينة غزة رغم الضغوط
مصرع 4 مهربين فى المطاردة.. الداخلية تحبط محاولة إدخال كمية كبيرة من السلاح للبلاد | تفاصيل
قوات الأمن الإيراني تقضي على خلية إرهابية تابعة لإسرائيل جنوب البلاد
هل الكولاجين المتواجد في الكوارع مفيد للجسم؟ .. خبير تغذية يكشف مفاجأة
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق عرض حكاية just you بطولة تارا عماد .. اليوم

بوستر حكاية Just You
بوستر حكاية Just You

تنطلق مساء اليوم أولى حلقات حكاية "just you" ثالث حكايات مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” على شبكة قنوات dmc، بالتزامن مع عرضها على منصة watch it.

مواعيد عرض الحلقة الأولى من حكاية "just you"

تعرض الحلقة الأولى من “مسلسل ما تراه ليس كما يبدو” حكاية "just you" مساء اليوم في الأوقات التالية:

قناة DMC العامة

العرض الأول في تمام الساعة 7:00 مساء.
الإعادة الأولى في تمام الساعة 2 صباحا.
الإعادة الثانية في تمام الساعة 9 من صباح اليوم التالى.
قناة DMC DRAMA

العرض الأول في تمام الساعة 11 مساء.
الإعادة الأولى في تمام الساعة 8 صباحا.
الإعادة الثانية في تمام الساعة 5 مساء.
كما يُعرَض مسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه عبر شاشة التلفزيون.

حكاية Just You

حكاية Just You من  بطولة تارا عماد، وفاء صادق، بسمة داود، عمرو جمال، جنة عبدالمنعم، ونبيل علي ماهر، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

تفاصيل حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 7 حكايات منفصلة، كل واحدة من 5 حلقات، بمجموع 35 حلقة، ويعتمد في بطولته على عدد من النجوم الشباب، وهو من إنتاج كريم أبو ذكري (K Media).

حكاية هند
وتقدم ليلى أحمد زاهر أول أعمالها بعد الزواج من خلال حكاية هند، ويشاركها البطولة حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، حنان سليمان، أحمد شاهين، عزت زين، ومن إخراج خالد سعيد.

حكاية ديچافو
وحكاية ديچافو، تشارك في بطولتها شيري عادل إلى جانب أحمد الرافعي، هند عبدالحليم، وعمرو وهبة، والحكاية من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

حكاية الوكيل
وتحمل الحكاية السادسة اسم الوكيل، ويشارك في بطولتها مراد مكرم، محسن محي الدين، إسلام خالد، محمد طعيمة، أميرة الشريف، بسنت النبراوي، أحمد فهيم، نورا عبد الرحمن، وتامر فرج، وهي من تأليف محمد الدسوقي رشدي وإخراج محمود زهران.

حكاية نور مكسور
كما يجري حاليًا التحضير لآخر حكايات مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو، وهي حكاية نور مكسور، من إخراج محمود زهران، وجاري التعاقد مع أبطالها.

حكاية Just You تارا عماد اعمال تارا عماد مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

صبري عبد المنعم

مازال فى المستشفي .. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

Emily in Paris

وفاة مساعد مخرج مسلسل Emily in Paris بعد انهياره أثناء التصوير في فينيسيا

Superman

فيلم Superman يتجاوز حاجز 600 مليون دولار عالميًا

بالصور

فقدان الوعى وتغير الشخصية .. علامات غير متوقعة تكشف انخفاض ضغط الدم

أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم

استشاري تغذية علاجية: النظام الغذائي السليم قد يغني عن مضادات الاكتئاب

التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب

عقدة النقص وميول سادية..أخصائية توضح التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

نجاة السيارات الأوروبية من رسوم ترامب وتضرر هذا القطاع

ترامب سيارات
ترامب سيارات
ترامب سيارات

فيديو

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد