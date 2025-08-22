طرح البوسترات الفردية لأبطال حكاية just you

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" عن البوسترات الفردية للحكاية الثالثة من العمل، والتي تحمل عنوان "Just You"، استعدادًا لانطلاق عرضها يوم السبت المقبل عبر منصتي watch it وشاهد، إلى جانب شاشة dmc.

وتتصدر النجمة تارا عماد البوستر إلى جانب أبطال الحكاية عمرو جمال، بسمة داوود، ووفاء صادق، في أجواء تعكس الطابع الرومانسي الواقعي الممزوج بعمق نفسي، حيث تتناول القصة موضوعات الهوية والعلاقات الإنسانية بتفاصيل دقيقة.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

حكاية Just You

الحكاية من تأليف محمد حجاب، وقصة أسماء عبد الناصر وجمال خزيم، وسيناريو وحوار محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري.

وتُعد "Just You" الحكاية الثالثة من مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، بعد النجاح الكبير الذي حققته الحكايتان السابقتان "فلاش باك" و"بتوقيت 2028"، حيث تصدرتا قائمة الأعلى مشاهدة على المنصات الرقمية، وحصدتا تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.