انضباط بامتحانات جنوب سيناء.. منع المحمول داخل اللجان وتشديد على تطبيق القواعد

شدد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، على الالتزام التام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا منع اصطحاب الهواتف المحمولة نهائيًا داخل اللجان، سواء للطلاب أو للملاحظين، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية التي أجراها اليوم الإثنين 12 يناير الجاري، لمتابعة سير الامتحانات بلجان مدرسة الأهرام الرسمية لغات بمدينة طور سيناء، بمختلف المراحل التعليمية، حيث أكد ضرورة توفير أقصى درجات الهدوء والانضباط داخل اللجان، بما يهيئ المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات.



ووجّه مدير المديرية الملاحظين بضرورة مراجعة البيانات المدونة على أوراق الإجابة بدقة، مع الالتزام الكامل بالتعليمات وعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة تحت أي ظرف، مشددًا على التزام جميع العاملين باللجان بالضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.



وأوضح أن امتحانات اليوم شهدت أداء طلاب الصف الثالث الابتدائي لامتحان مادة اللغة الإنجليزية، بينما أدى طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، كما أدى طلاب النقل بالمرحلة الإعدادية امتحان مادة الرياضيات. وفي المرحلة الثانوية، أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة التاريخ خلال الفترة الصباحية، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى خلال الفترة المسائية.



كما أكد مدير تعليم جنوب سيناء على ضرورة حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، والتعامل بحزم مع حالات الغش وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، مع التشديد على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح أولًا بأول، ورصد الدرجات عقب المراجعة، بما يضمن الدقة والشفافية، ويحقق مصلحة الطلاب. .