سعر الدولار اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك؛ استقرارا مع أول تعاملات اليوم الموافق 25-8-2025 استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري ٠
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي
قد شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري
أقل سعر
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.3 جنيه
للشراء و 48.4 جنيه للبيع في ميد بنك
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنكي التعمير
والاسكان والبركة
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.33 جنيه للشراء و 48.43 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري،HSBC،المصري لتنمية الصادرات"
متوسط سعر الدولار
بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، نكست، المصرف المتحد"
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.37 جنيه للشراء و 48.47 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول،القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي،الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي،فيصل الاسلامي، الإسكندرية"
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، كريدي أجريكول
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع في بنكي المصري الخليجي، بيت التمويل الكويتي ٠
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.47 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي،سايب"