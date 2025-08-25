سعر الدولار اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك؛ استقرارا مع أول تعاملات اليوم الموافق 25-8-2025 استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري ٠





سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع .





وسجل سعر الدولار في البنك المركزي

قد شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

أقل سعر





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.3 جنيه

للشراء و 48.4 جنيه للبيع في ميد بنك





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنكي التعمير

والاسكان والبركة









شهد سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.33 جنيه للشراء و 48.43 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري،HSBC،المصري لتنمية الصادرات"

متوسط سعر الدولار









بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، نكست، المصرف المتحد"





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.37 جنيه للشراء و 48.47 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول،القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي،الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي،فيصل الاسلامي، الإسكندرية"





بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، كريدي أجريكول

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع في بنكي المصري الخليجي، بيت التمويل الكويتي ٠

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.47 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي،سايب"







