قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصور الأولى لحادث حريق جامعة قناة السويس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. لا تتكاسل عن ترديدها واغتنم فضلها
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص أعلى صحراوي أطفيح
20 إجراء عاجل .. كيف تستعد المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ؟|صور
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء حلوى المولد والتهادي بها
بالأماكن.. وزير العدل يصدر قرارًا بتعيين مقار الدوائر العمالية في المحاكم الابتدائية
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة
كان هيموت أمه.. عجوز يهشم رأس ابنه المدمن ببولاق الدكرور
استعدادًا لبدء تنسيق المرحلة الثالثة.. دليل إرشادي لتوعية طلاب الثانوية العامة في "سؤال وجواب"
محمد صلاح على موعد مع التاريخ في موقعة ليفربول ونيوكاسل يونايتد
لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة ومنافية للآداب.. البلوجر نيرمين طارق تواجه هذه العقوبة
برفقة بسمة وهبه.. أول ظهور للكينج محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك؛ استقرارا مع أول تعاملات اليوم  الموافق 25-8-2025 استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري ٠


 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع .


 

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي

قد شهد سعر  الدولار اليوم مقابل الجنيه نحو  48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

أقل سعر 


 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.3 جنيه

للشراء و 48.4 جنيه للبيع في ميد بنك


 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه  نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنكي التعمير

والاسكان والبركة


 


 

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.33 جنيه للشراء و 48.43 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري،HSBC،المصري لتنمية الصادرات"

متوسط سعر الدولار


 


 

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، نكست، المصرف المتحد"


 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.37 جنيه للشراء و 48.47 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول،القاهرة، التجاري الدولي  CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي،الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي،فيصل الاسلامي، الإسكندرية"


 

بلغ سعر  الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، كريدي أجريكول

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع في بنكي المصري الخليجي، بيت التمويل الكويتي ٠

بلغ سعر الدولار  مقابل الجنيه نحو 48.47 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع  في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي،سايب"


 


 

سعر الدولار اليوم سعر الدولار سعر الدولار اليوم الاثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

ترشيحاتنا

اقتحام للأقصى المبارك

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

أرشيفية

انعقاد المفاوضات النووية بين إيران وأوروبا غداً في جنيف

علم كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تبلغ الصين برغبتها في تطبيع العلاقات وتعزيزها

بالصور

إلى ما يرمز حرف V في سيارات كاديلاك الخارقة؟

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

إطلالة ياسمين عز تثير السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

هل تحب طلاء السيارات المطفي؟.. إليك 5 مشاكل

طلاء السيارات المطفي
طلاء السيارات المطفي
طلاء السيارات المطفي

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة
ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة
ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد