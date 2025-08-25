قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

أظهر أعلي سعر دولار مقابل الجنيه، ثباتا وذلك في أول تعاملات اليوم الإثنين 25-8-2025.

أعلي سعر دولار اليوم

وسجل سعر أعلي دولار أمام الجنيه نحو 48.61 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع

آخر تحديث لأعلي سعر الدولار اليوم 

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو في بنكي " قطر الوطني QNB، و الإمارات دبي الوطني".

تداول الدولار في البنوك اليوم

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك؛ استقرارا مع أول تعاملات اليوم  الموافق 25-8-2025.

 

الآن رسميا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 12-12-2024


استقرار الدولار

وأظهرت قيمة الدولار مقابل الجنيه ثباتا دون تغيير علي مستوي الجهاز المصرفي .

تحرك الدولار

مع اغلاق تعاملات أمس الأحد،هوي  سعر الدولار بقيمة 10 قروش منذ الخميس الماضي

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

مركز الجنيه يرتفع

مع تهاوي سعر الدولار ، ارتفع مركز الجنيه المصري امام العملات الأجنبية المختلفة محققات صعودا طفيفا.

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

أقل سعر 

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع في ميد بنك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنكي التعمير والاسكان والبركة

بلغ ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.33 جنيه للشراء و 48.43 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري،HSBC،المصري لتنمية الصادرات"

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، نكست، المصرف المتحد"

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.37 جنيه للشراء و 48.47 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول،القاهرة، التجاري الدولي  CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي،الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي،فيصل الاسلامي، الإسكندرية"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، كريدي أجريكول"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع في بنكي المصري الخليجي، بيت التمويل الكويتي.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.47 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع  في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي،سايب"

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.61 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع في بنكي " قطر الوطني QNB، و الإمارات دبي الوطني".

تفعيل حدود السحب في البنوك

وفي وقت سابق بدأت البنوك في العودة لحدود السحب والإيداع المعلنة من قبل البنك المركزي المصري.

قرار عودة العمل برسوم وحدود السحب والإيداع داخل البنوك للعملاء الأفراد و الأشخاص الاعتبارية من الشركات، جاء بعد انتظام العمل في الجهاز المصرفي واكتمال عمل كافة الخدمات التي تقدمها البنوك بعد زوال اثار حريق سنترال رمسيس قبل أيام .

مع احتراق سنترال رمسيس وتأثر خدمات وشبكات الانترنت والهواتف المحمولة في مصر علي مدار الأسبوع الماضي، تعرضت البنوك لمجموعة من الاضطرابات حالت دون استطاعة العملاء في القيام بعمليات بنكية سواء عبر تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري والخاص بعمليات سحب وتحويل الأموال أو متابعة المعاملات المصرفية التي يجريها العملاء علي ماكينات الصراف الالي ATM و تنفيذ العلميات عبر الفروع البنكية نظرا لتأثير خدمات الانترنت علي أنظمة التشغيل الداخلية والمربوطة بالشبكة العنكبوتية داخل الفروع وعلي مستوي البنوك.

وتدخل البنك المركزي المصري فور تأثر الخدمات برفع حدود السحب والإيداع من ٢٥٠ الف جنيه الي ٥٠٠ الف جنيه مؤقتا ولحين انتظام الخدمات البنكية

