سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 26-8-2025

ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك؛ أول تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 26-8-2025 استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري ٠

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي

قد شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

أقل سعر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.3 جنيه

للشراء و 48.4 جنيه للبيع في ميد بنك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنكي التعمير والاسكان والبركة.

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.33 جنيه للشراء و 48.43 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، HSBC، المصري لتنمية الصادرات"

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، نكست، المصرف المتحد"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.37 جنيه للشراء و 48.47 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول،القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي،الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي،فيصل الاسلامي، الإسكندرية"



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، كريدي أجريكول

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع في بنكي المصري الخليجي، بيت التمويل الكويتي ٠

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.47 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع في بنوك “ مصرف أبوظبي الاسلامي، سايب”