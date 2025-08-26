قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة عين شمس الأهلية تفتح باب التسجيل وتقديم الأوراق إلكترونيا للعام الجديد.. تفاصيل
موعد شهر رمضان 2026 فلكيا.. بالتاريخ واليوم
الإيجار القديم.. موعد تطبيق الأجرة الموحدة على الشقق السكنية
النقل: استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.. وتصوير جوي يبرز تقدم الأعمال
بعد القبض عليه بغسل 12 مليون جنيه.. أوتاكا خطيب هدير عبد الرازق يواجه هذه العقوبة
لجنة الحكام تعقد اجتماعها الأول بعد اعتماد التشكيل الجديد
مجاعة حقيقة ومجـ ـازر لا تتوقف.. إسرائيل تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط
حركة فتح الفلسطينية: تحركات مصر تجاه غزة «تخيف نتنياهو»
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الثالثة والعشرين استعدادا لتحركها من مصر إلى غزة
قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
إيران تكشف حقيقة اغتيال دولة الاحتلال لرئيسي العام الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 26-8-2025

الدولار
الدولار
محمد صبيح

ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك؛ أول تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 26-8-2025 استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري ٠

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي

قد شهد سعر  الدولار اليوم مقابل الجنيه نحو  48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

أقل سعر 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.3 جنيه

للشراء و 48.4 جنيه للبيع في ميد بنك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه  نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنكي التعمير والاسكان والبركة.

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.33 جنيه للشراء و 48.43 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، HSBC، المصري لتنمية الصادرات"

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، نكست، المصرف المتحد"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.37 جنيه للشراء و 48.47 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول،القاهرة، التجاري الدولي  CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي،الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي،فيصل الاسلامي، الإسكندرية"


 بلغ سعر  الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، كريدي أجريكول

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع في بنكي المصري الخليجي، بيت التمويل الكويتي ٠

بلغ سعر الدولار  مقابل الجنيه نحو 48.47 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع  في بنوك “ مصرف أبوظبي الاسلامي، سايب” 

سعر الدولار البنك المركزي الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترامب

ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

ترشيحاتنا

سوريا

التليفزيون السوري: جيش الاحتلال ينهي حياة مدني في القنيطرة بعد توغله بالمنطقة

كاتس

وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بجبل الشيخ

المساعدات

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 23 لغزة تضم شاحنات وقود ومواد غذائية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للإعلامي عاطف كامل.. كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لمحاربة نقص الحديد.. طريقة عمل عصير البرتقال بالبنجر

عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر

بالبطاطس والقرع.. طريقة عمل الانتركوت

طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد