اقتصاد

بمشاركة 14 شركة.. بعثة تجارية مصرية إلى غانا لفتح أسواق جديدة للصادرات

البعثة التجارية المصرية
البعثة التجارية المصرية
ولاء عبد الكريم

 تنطلق البعثة التجارية المصرية إلى أكرا – غانا خلال الفترة من 25 إلى 30 أغسطس 2025، بمشاركة 14 شركة مصرية من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وغانا.


وتأتي هذه البعثة برعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر ووزارة التجارة والصناعة والأعمال الزراعية بدولة غانا، وبالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري – مكتب أكرا برئاسة الوزير المفوض التجاري  نسرين وحيش.

كما تحظى الفعالية بدعم ومشاركة كل من غرفة التجارة والصناعة في غانا – فرع أكرا والمؤسسة الصناعية في غانا.

وأكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن البعثة تأتي في إطار استراتيجية المجلس لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية الواعدة، والتزاما بخطة البعثات الدورية لدعم استراتيجية الدولة في تعزيز صادرات القطاع إلى دول أفريقيا.

من جانبه أوضح  محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أن اختيار غانا يعكس أهميتها كسوق إقليمي محوري في غرب أفريقيا حيث شهدت الصادرات المصرية إلى غانا نموًا ملحوظًا؛ حيث ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة من 27.9 مليون دولار عام 2023 إلى نحو 41.9 مليون دولار عام 2024 بنسبة زيادة بلغت حوالي 50%.

وتصدرت منتجات الأسمدة قائمة الصادرات بقيمة 11.5 مليون دولار (+78%)، تلتها الكيماويات غير العضوية بقيمة 11.4 مليون دولار (+111%)، ثم منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 11.1 مليون دولار (+33%).

من جانبه، أشار يحيى المنشاوي مدير التعاون الدولي بالمجلس إلى أن الدراسات المبدئية للسوق الغاني كشفت عن فرص واعدة لعدد من القطاعات، على رأسها (الأسمدة والمبيدات- الدهانات – الزجاج – المنظفات – الكيماويات إلى جانب الأحبار والمواد اللاصقة والمطاط والبلاستيك)، وهي القطاعات الممثلة في هذه البعثة.

وستتضمن فعاليات البعثة في العاصمة الغانية أكرا لقاءات ثنائية (B2B) بين الشركات المصرية ونظيراتها الغانية يوم 27 أغسطس 2025 في فندق أليسا، بما يسهم في تعزيز فرص الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

ينظم هذه البعثة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، الذي يواصل جهوده لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز التواجد المصري في القارة الأفريقية.

