إصابة شخص بطلق نارى فى ظروف غامضة بقنا

أصيب شخص بطلق نارى فى ظروف غامضة بقرية الميات التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة مزارع بطلق نارى فى ظروف غامضة بقرية الميات التابعة لمركز دشنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى دشنا المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، لضبط المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



