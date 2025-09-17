قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 أيام في سبتمبر.. موعد الإجازات المتبقية في 2025
أنت تضر بلدك كثيرا.. ترامب يوبخ صحفيا أستراليا بسبب أسئلة عن أعماله
مصر محصنة بقواتها المسلحة.. أحمد موسى: غياب الجيش القوي جعل سوريا مستباحة
بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل
أحمد موسى يُحذّر من موجات نزوح غير شرعية لأوروبا حال تهجير الفلسطينيين |فيديو
بإطلالة رياضية.. محمد سامي في أحدث ظهور له
أحمد موسى ينعى اللواء حسن السوهاجي ويشارك ذكرياته مع الراحل: «عالج كثيرًا من سجناء الإخوان»
تعليم بورسعيد: فلسفة نظام البكالوريا الجديد مُطبقة في الدول المتقدمة
عرض توأم المنوفية المتوفي بعد جرعة تطعيم على الطب الشرعي
استعدادات الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري الممتاز.. شاهد
أخبار البلد

موعد التقديم على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم| الشروط والأوراق

موعد التقديم على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم| الشروط والأوراق
موعد التقديم على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم
رشا عوني

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم رسمياً، ارتفعت معدلات البحث من أصحاب الإيجار القديم عن موعد وطريقة التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم والمستندات المطلوبة، بعد إعلان رسمي من الحكومة عن إتاحة وحدات بديلة تابعة للإسكان الإجتماعي، للمستأجرين الذين طبقت عليهم تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.

منصة إليكترونية لمستأجري الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان فتح منصة خاصة للمواطنين الذين يعيشون في شقق بالإيجار القديم لتسجيل رغباتهم في الحصول على وحدات سكنية بديلة بنظام التمليك أو الإيجار، ومن المقرر أن تبدأ هذه المنصة ستبدأ عملها من يوم 1 أكتوبر المقبل، ولمدة 3 أشهر.

حصر المستأجرين عبر المنصة الجديدة

وتعد المنصة الجديدة التي تطلقها الحكومة هي البوابة الرسمية لحصر المستأجرين الذين تنتهي عقودهم بعد فترة السماح المقررة قانونًا والتي تمتد لـ7 سنوات، تمهيدًا لتوفير وحدات سكنية بديلة لكل حالة، حسبما أكده الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان.

بدء تلقي طلبات المستأجرين بداية من أكتوبر
موعد التقديم على شقق الاسكان البديل


موعد التقديم على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم
 

ويتمّ بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة لشقق الإيجار القديم من 1 أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر.

طريقة التقديم على وحدات بديلة

وللتسهيل على الجميع، وفرت الوزارة أكثر من طريقة لتقديم الطلبات؛ يمكنك التقديم من خلال المنصة الموحدة التي تتيح لك متابعة طلبك خطوة بخطوة، أو التوجه إلى أقرب مكتب بريد في محافظتك لتقديم الطلب مباشرة. 

تلقي طلبات المستأجرين
طريقة التقديم على شقق بديلة 

شروط الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم:

1. أن يكون شخصا طبيعيا.

2. أن يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.

3. أن يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

4. ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.

5. أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

6. تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند تسلم البديلة.

أنظمة التخصيص المتاحة لمستأجري الإيجار القديم

تتيح الدولة للمستفيدين اختيار الوحدة البديلة عبر عدة أنظمة:

الإيجار العادي.
الإيجار المنتهي بالتمليك.
التمليك بنظام التمويل العقاري.
التمليك بالسداد النقدي أو الأقساط.

المستندات المطلوبة للتقديم على شقة بديلة في قانون الإيجار القديم

- المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية

- الحالة الاجتماعية للمتقدم للوحدة البديلة

- ما يفيد بدخل الأسرة

- تقديم المستندات التي تفيد باستمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية.

- تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.
 

المستندات المطلوبة للتقدم
المستندات المطلوبة للتقديم على شقة بديلة
شروط تقديم للحصول على وحدات
المزيد

