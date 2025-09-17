موعد التقديم على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم| الشروط والأوراق

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم رسمياً، ارتفعت معدلات البحث من أصحاب الإيجار القديم عن موعد وطريقة التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم والمستندات المطلوبة، بعد إعلان رسمي من الحكومة عن إتاحة وحدات بديلة تابعة للإسكان الإجتماعي، للمستأجرين الذين طبقت عليهم تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.

منصة إليكترونية لمستأجري الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان فتح منصة خاصة للمواطنين الذين يعيشون في شقق بالإيجار القديم لتسجيل رغباتهم في الحصول على وحدات سكنية بديلة بنظام التمليك أو الإيجار، ومن المقرر أن تبدأ هذه المنصة ستبدأ عملها من يوم 1 أكتوبر المقبل، ولمدة 3 أشهر.

حصر المستأجرين عبر المنصة الجديدة

وتعد المنصة الجديدة التي تطلقها الحكومة هي البوابة الرسمية لحصر المستأجرين الذين تنتهي عقودهم بعد فترة السماح المقررة قانونًا والتي تمتد لـ7 سنوات، تمهيدًا لتوفير وحدات سكنية بديلة لكل حالة، حسبما أكده الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان.

موعد التقديم على شقق الاسكان البديل



ويتمّ بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة لشقق الإيجار القديم من 1 أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر.

طريقة التقديم على وحدات بديلة

وللتسهيل على الجميع، وفرت الوزارة أكثر من طريقة لتقديم الطلبات؛ يمكنك التقديم من خلال المنصة الموحدة التي تتيح لك متابعة طلبك خطوة بخطوة، أو التوجه إلى أقرب مكتب بريد في محافظتك لتقديم الطلب مباشرة.

طريقة التقديم على شقق بديلة

شروط الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم:

1. أن يكون شخصا طبيعيا.

2. أن يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.

3. أن يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

4. ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.

5. أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

6. تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند تسلم البديلة.

أنظمة التخصيص المتاحة لمستأجري الإيجار القديم

تتيح الدولة للمستفيدين اختيار الوحدة البديلة عبر عدة أنظمة:

الإيجار العادي.

الإيجار المنتهي بالتمليك.

التمليك بنظام التمويل العقاري.

التمليك بالسداد النقدي أو الأقساط.

المستندات المطلوبة للتقديم على شقة بديلة في قانون الإيجار القديم

- المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية

- الحالة الاجتماعية للمتقدم للوحدة البديلة

- ما يفيد بدخل الأسرة

- تقديم المستندات التي تفيد باستمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية.

- تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.

