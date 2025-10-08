في 7 مدن جديدة.. أسعار وأماكن شقق ديارنا للمصريين بالخارج

يهتم المصريين بالخارج بمبادرة بيتك في مصر التي طرحتها وزارة الإسكان، والتي تستهدف توفير وحدات سكنية متكاملة للمصريين العاملين خارج البلاد بأسعار تنافسية في العديد من المدن الجديدة في مصر .

تواصل الوزارة طرح المرحلة التكميلية من المبادرة حتى يوم 9 أكتوبر الجاري، حيث يشمل الطرح مجموعة من المشروعات الجديدة، من أبرزها مشروع ديارنا، الذي يتضمن 2149 وحدة سكنية موزعة على 7 مدن جديدة في صعيد ووجه بحري والدلتا.

مبادرة بيتك في مصر

أماكن وأسعار شقق ديارنا للمصريين بالخارج

ومن أهم المشروعات التي تم طرحها، شقق ديارنا في 7 مدن جديدة بإجمالي 2149 وحدة، وجاءت الأسعار والمدن على النحو التالي:

- مدينة أسيوط الجديدة سعر المتر 16 ألف و830 جنيه، وسجلت الشقة الـ 117 متر مليون و969 ألف جنيه. - مدينة قنا الجديدة ، سعر المتر 16 ألف و854 جنيه، والشقة الـ 104 متر سجلت مليون و753 ألف جنيه. - مدينة المنيا الجديدة ، سعر المتر 17 ألف و238 جنيه، والشقة الـ 108 متر سجلت 2 مليون و16 ألف جنيه. - مدينة سوهاج الجديدة ، سعر المتر 17 ألف و490 جنيه، والشقة الـ 104 متر سجلت مليون و818 ألف جنيه. مدينة القاهرة الجديدة سجلت سعر المتر 20 ألف و400 جنيه، والشقة الـ 117 متر 2 مليون و386 ألف جنيه. مدينة دمياط الجديدة سجلت سعر المتر 18 ألف و258 جنيه، والشقة الـ117 متر 2 مليون و136 ألف جنيه. مدينة العلمين الجديدة سجلت سعر المتر 20 ألف و140 جنيه، والشقة الـ 117 متر 2 مليون و422 ألف جنيه.

بيتك في مصر

طريقة حجز شقق ديارنا للمصريين بالخارج

أتاحت وزارة الإسكان للمصريين بالخارج إمكانية الحجز الإلكتروني من أي مكان في العالم، عبر بوابة “مصر العقارية” الإلكترونية، التي توفر تجربة حجز رقمية متكاملة تشمل:

-تصفح المشاريع والوحدات المتاحة

-تحميل كراسة الشروط

-دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا

-اختيار الوحدة إلكترونيًا وفقًا لأولوية الحجز

رابط التقديم:

https://realestate.gov.eg/ar

تفاصيل شقق بيتك في مصر

جميع الوحدات المطروحة في مشروع بيتك في مصر، تأتي كاملة التشطيب وبمواصفات حديثة تناسب طبيعة الحياة العصرية، مع مواقع استراتيجية في قلب المدن الجديدة، ما يوفر بيئة سكنية متكاملة تحيط بها الخدمات من مدارس ومستشفيات ومراكز تجارية ومناطق ترفيهية.