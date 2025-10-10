الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

أبهرت الشابة اللبنانية الأمريكية جيسيكا طويل، العالم بعد أن تمكنت من المشي مجددًا، عقب عشر سنوات من الشلل التام نتيجة حادث مروع تعرضت له في سن السادسة عشرة.





وتداول رواد مواقع التواصل مقطعًا مؤثرًا يوثق لحظة وقوفها وسيرها بمساعدة أجهزة روبوتية حديثة، وسط دموع وفرح من فريقها الطبي.





وكانت جيسيكا قد أصيبت بالشلل إثر حادث اختطاف في ولاية نيوجيرسي، إلا أنها لم تفقد الأمل، وظلت تخضع للعلاج الطبيعي حتى استعادت جزءًا من قدرتها على الحركة.





ودوّنت عبر حسابها تعليقًا مؤثرًا قالت فيه: “بعد عشر سنوات من العجز، سرت أخيرًا على قدمي.”





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.