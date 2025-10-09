قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوشنر وويتكوف ينضمان لاجتماع إسرائيلي لمناقشة خطة وقف الحرب بغزة
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل
أبو العينين: هذه الوزارة اتعرض عليا اتولى قيادتها من كام سنة ورفضت
مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد الزيادة الجديدة .. جدول كامل
محمد أبو العينين: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية والرئيس السيسي بطل يسجل التاريخ دوره
أول تصريح لـ ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين بعد التوصل لاتفاق غزة
رئيس وزراء أستراليا يرحب بخطة السلام بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى الالتزام بتنفيذها
سرقوا كولدير ميه وشدّوا غطا عربية وداروه بيه| مشهد مثير للصوص بسوهاج
ترامب: أوقفت 8 حروب في 8 أشهر.. وبعض الأشخاص لا يستحقون نوبل للسلام
أبو العينين: قالولي البلد مش عاوزة مصانع سيراميك .. وتحملت التكاليف بعد سنتين تأخير
الكرملين: تأجيل انعقاد القمة الروسية العربية الأولى إلى موعد لاحق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إداريون في مستشفيات سوهاج الجامعية: قرارات اللجان الداخلية التفاف على أحكام قضائية نهائية

مستشفى سوهاج الجامعي_ صورة أرشيفية
مستشفى سوهاج الجامعي_ صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

فوجئ عدد من الإداريين بالمستشفيات الجامعية بمحافظة سوهاج، الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية نهائية بأحقيتهم في العمل الإداري، بقرار يقضي بتشكيل لجان داخلية للبت في طبيعة عملهم، وهو ما أثار حالة من الغضب بينهم، معتبرين أن هذا القرار يتعارض مع الأحكام القضائية الباتة التي حسمت موقفهم القانوني بشكل نهائي.

وأوضح الإداريون أن هذه اللجان تم تشكيلها دون وجود أي ممثل عنهم للدفاع عن حقوقهم، مؤكدين أن ذلك يُعد التفافًا على أحكام القضاء، ودفعهم إلى التوجه مباشرة للدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، لوقف ما وصفوه بمحاولات التشكيك في أحقيتهم القانونية، مع حرصهم الكامل على عدم تعطيل العمل أو الإضرار بمصلحة الجامعة والمرضى.

مطالب بتفعيل بطاقات الوصف الوظيفي

وأشار الإداريون إلى أنهم طالبوا مرارًا بإصدار بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بهم لترسيخ أوضاعهم القانونية والإدارية ومنع أي محاولات جديدة للمساس بحقوقهم.

واكدوا أن جميع الإدارات المعنية وافقت على الطلبات المقدمة منهم، لكنها لم تُفعّل حتى الآن دون مبرر واضح.

إشادة وثقة في رئيس الجامعة

ورغم استيائهم من القرار، أكد الإداريون تقديرهم الكبير للدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مشيدين بما تشهده الجامعة من تطور ملحوظ في عهده، سواء في دعم المنظومة التعليمية أو في تقديم الخدمات الصحية لأهالي المحافظة.

واختتموا تصريحاتهم بالتأكيد على ثقتهم في عدالة رئيس الجامعة وإنصافه لجميع العاملين دون تمييز، مؤكدين أنهم ما زالوا يضعون مطالبهم بين يديه بثقة واحترام، دعمًا لمسيرته في تطوير الجامعة وتحقيق العدالة داخلها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي احكام قضائية احكام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ياس سوروب

رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

هبة مجدي

بفستان أحمر.. أحدث ظهور لـ هبة مجدي

بوسي

بإطلالة صيفية مميزة..أحدث ظهور لـ بوسي على إنستجرام

مسلسل عصر الفستان

من أجمل فنانين العصور..سيمون تحيي ذكرى ميلاد أحمد مظهر

بالصور

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

الضغط
الضغط
الضغط

لازم تكشف فورا .. في 4 حالات آلام الدورة الشهرية تكون مؤشر خطر

الام الدورة الشهرية
الام الدورة الشهرية
الام الدورة الشهرية

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد