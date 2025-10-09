إداريون في مستشفيات سوهاج الجامعية: قرارات اللجان الداخلية التفاف على أحكام قضائية نهائية

فوجئ عدد من الإداريين بالمستشفيات الجامعية بمحافظة سوهاج، الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية نهائية بأحقيتهم في العمل الإداري، بقرار يقضي بتشكيل لجان داخلية للبت في طبيعة عملهم، وهو ما أثار حالة من الغضب بينهم، معتبرين أن هذا القرار يتعارض مع الأحكام القضائية الباتة التي حسمت موقفهم القانوني بشكل نهائي.

وأوضح الإداريون أن هذه اللجان تم تشكيلها دون وجود أي ممثل عنهم للدفاع عن حقوقهم، مؤكدين أن ذلك يُعد التفافًا على أحكام القضاء، ودفعهم إلى التوجه مباشرة للدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، لوقف ما وصفوه بمحاولات التشكيك في أحقيتهم القانونية، مع حرصهم الكامل على عدم تعطيل العمل أو الإضرار بمصلحة الجامعة والمرضى.

مطالب بتفعيل بطاقات الوصف الوظيفي

وأشار الإداريون إلى أنهم طالبوا مرارًا بإصدار بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بهم لترسيخ أوضاعهم القانونية والإدارية ومنع أي محاولات جديدة للمساس بحقوقهم.

واكدوا أن جميع الإدارات المعنية وافقت على الطلبات المقدمة منهم، لكنها لم تُفعّل حتى الآن دون مبرر واضح.

إشادة وثقة في رئيس الجامعة

ورغم استيائهم من القرار، أكد الإداريون تقديرهم الكبير للدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مشيدين بما تشهده الجامعة من تطور ملحوظ في عهده، سواء في دعم المنظومة التعليمية أو في تقديم الخدمات الصحية لأهالي المحافظة.

واختتموا تصريحاتهم بالتأكيد على ثقتهم في عدالة رئيس الجامعة وإنصافه لجميع العاملين دون تمييز، مؤكدين أنهم ما زالوا يضعون مطالبهم بين يديه بثقة واحترام، دعمًا لمسيرته في تطوير الجامعة وتحقيق العدالة داخلها.