محافظات

حريق يلتهم منزلًا بقرية بيت داود في سوهاج ووفاة سيدة وإصابة اثنين آخرين

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية بيت داود التابعة لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، منذ قليل، حادثًا مأساويًا إثر اندلاع حريق هائل في سطح منزل مكون من دورين، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة اثنين من أفراد أسرتها بحروق متفرقة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بنشوب حريق بمنزل المواطن "ياسر م ا"، 55 عامًا، بناحية بيت داود، حيث التهمت النيران أجزاء من سطح المنزل المبني بالخرسانة المسلحة.

وأسفر الحريق عن وفاة السيدة "سهير م.ر"، 40 عامًا، متأثرة بإصابتها داخل مكان الحادث، بينما أُصيب كل من "عز الدين ياسر م.ا"، 16 عامًا، و"منار ي.م.ا"، 25 عامًا، بحروق متفرقة بالجسد.

وتم نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الكوامل الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما بقيت الجثة بموقع الحادث تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، كما تمت معاينة المكان وتبين أن الخسائر عبارة عن احتراق بعض المخلفات بالسقف العلوي للمنزل.

وتم إخطار وحدة الشؤون الاجتماعية لمتابعة الحالة الإنسانية للأسرة المتضررة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة العامة لكشف ملابسات الحريق وأسبابه.

