ضبط 197 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوهاج

قامت مديرية الطب البيطري في سوهاج بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والرقابية بعدد من الحملات الميدانية على أسواق اللحوم والدواجن الأسماك والهايبر ماركت بمراكز المحافظة المختلفة، أسفرت عن ضبط 197 كيلو جرام من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج أنه تم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، ومديرية التموين، ولجنة حماية المستهلك، وقد أسفرت الحملات عن ضبط 140 كيلو لحوم وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنشاة.

كما تم ضبط ٥٧ كيلو جرام لحوم بلدى تم الذبح خارج المجزر، وبها مرض الصفرا متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما واصلت المديرية أعمال المرور الدوري على المدارس التي تقدم وجبات غذائية للطلاب، حيث تم الكشف على 27 كيلو جرام لحوم بلدية موردة لمدرسة النور للمكفوفين والمدرسة الفكرية بسوهاج، وثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار تكثيف حملات الرقابة على الأسواق، وجميع منافذ بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك، وكذلك المدارس التي تقدم وجبات غذائية للطلاب، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.