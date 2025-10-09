قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة منتخب مصر لـ القاهرة عبر طائرة خاصة بعد التأهل للمونديال.. شاهد
فتاوى وأحكام| حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. هل إخراج الصدقة بأكثر من نية جائز أم إفرادها أفضل؟.. هل يجوز تأجيل الصلاة بسبب عدم الاغتسال من الجنابة؟
بعد تأهل منتخب مصر.. شوبير: وسط فرحتنا في ناس تخصص غل وعكننة
طارق أبو العينين: تعاون وثيق بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة لدعم المنتخب المصري
طارق أبو العينين: منتخب مصر يخوض دورة دولية بـ الإمارات في نوفمبر
قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"
برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
خدمات صحية وبيطرية في القافلة الشاملة بقرية الزغيرات في مطروح
رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد
تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى
مصطفى مدبولي أمام «الكوميسا»: مصر لا تألوا جهدًا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
احتفالات في شوارع غزة بوقف الحرب وهتافات شكر للرئيس السيسي والجيش المصري
محافظات

ضبط 197 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوهاج

جانب من حملات التموين بسوهاج
جانب من حملات التموين بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قامت مديرية الطب البيطري في سوهاج بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والرقابية بعدد من الحملات الميدانية على أسواق اللحوم والدواجن الأسماك والهايبر ماركت بمراكز المحافظة المختلفة، أسفرت عن ضبط 197 كيلو جرام من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج أنه تم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، ومديرية التموين، ولجنة حماية المستهلك، وقد أسفرت الحملات عن ضبط 140 كيلو لحوم وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنشاة.

كما تم ضبط ٥٧ كيلو جرام لحوم بلدى تم الذبح خارج المجزر، وبها مرض الصفرا متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما واصلت المديرية أعمال المرور الدوري على المدارس التي تقدم وجبات غذائية للطلاب، حيث تم الكشف على 27 كيلو جرام لحوم بلدية موردة لمدرسة النور للمكفوفين والمدرسة الفكرية بسوهاج، وثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار تكثيف حملات الرقابة على الأسواق، وجميع منافذ بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك، وكذلك المدارس التي تقدم وجبات غذائية للطلاب، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

