قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
مكتب نتنياهو ينفي: إسرائيل حددت فحوى المحادثة مع قطر دون تدخل أمريكي
مغامرة إفريقية.. موعد أول مباراة للدنماركي سوروب مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ سوهاج: لا تهاون في ملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات

اجتماع محافظة سوهاج
اجتماع محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية المهمة التي تمس حياة المواطنين.

وذلك بحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، واللواء نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري المصالح الحكومية.

في بداية الاجتماع، قدم المحافظ التهنئة للحضور بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن روح أكتوبر ستظل دافعًا قويًا لبذل مزيد من الجهد في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية.

محافظة سوهاج

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات، مشددًا على ضرورة الإسراع في وتيرة العمل ورفع معدلات الإنجاز، حيث بلغت نسبة التنفيذ في ملف التصالح 94% بعدد 45 ألفًا و427 طلبًا.

كما وجه بتنظيم زيارات ميدانية مكثفة للانتهاء من جميع الطلبات خلال الفترة المقبلة، كما شدد المحافظ على التنسيق الكامل بين مديرية الزراعة والجهات المعنية لتنفيذ الإزالات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين.

وأكد على ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التي لم يُستوفِ بشأنها شروط التقنين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بعودة ظاهرة التعديات مرة أخرى.

وفي إطار الاستعدادات لموسم الشتاء، وجّه المحافظ جميع الوحدات المحلية بمراجعة مخرات السيول ورفع أي عوائق أو تراكمات من القمامة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للسدود والمخرات، مع تحرير محاضر بيئية ضد من يلقي المخلفات بها.

كما أعلن المجلس الموافقة على تخصيص 10 آلاف متر بمدخل مدينة المنشاة لإنشاء مجمع أزهري نموذجي، دعمًا للمنظومة التعليمية والدينية بالمحافظة، مثمنًا دور الأزهر الشريف في نشر القيم الوسطية.

من جانبه، أكد المستشار العسكري اللواء نادر نبيل أهمية الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي المشترك “صقر 159” لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، على أن يُعقد مؤتمر تنسيقي الأحد المقبل بمشاركة جميع الجهات التنفيذية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ بسرعة التنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة لتلبية احتياجات المحافظة من عمال النظافة، وتوفير مستلزمات الشتاء لهم من ملابس وأحذية مناسبة ومشروبات ساخنة، تقديرًا لجهودهم اليومية في الحفاظ على نظافة الشوارع والمرافق العامة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج محافظ سوهاج اجتماع محافظة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

نصر أكتوبر

نلتقي لنرتقي.. ندوة لخريجي الأزهر وجامعة مطروح لاستلهام روح نصر أكتوبر

ندوة تثقيفية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر

العزيمة والانتصار.. ندوة تثقيفية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بذكرى نصر أكتوبر

فتاوى

فتاوى وأحكام.. فعل نهانا الله عنه في حديث قدسي يغفله الكثير.. سيدة تريد التوبة من السرقة رغم صومها وصلاتها.. ابني بيشرب مخدرات ماذا أفعل معه؟ الإفتاء تقدم لها حلولاً

بالصور

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت

بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

المزيد