محافظ سوهاج: لا تهاون في ملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية المهمة التي تمس حياة المواطنين.

وذلك بحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، واللواء نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري المصالح الحكومية.

في بداية الاجتماع، قدم المحافظ التهنئة للحضور بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن روح أكتوبر ستظل دافعًا قويًا لبذل مزيد من الجهد في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية.

محافظة سوهاج

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات، مشددًا على ضرورة الإسراع في وتيرة العمل ورفع معدلات الإنجاز، حيث بلغت نسبة التنفيذ في ملف التصالح 94% بعدد 45 ألفًا و427 طلبًا.

كما وجه بتنظيم زيارات ميدانية مكثفة للانتهاء من جميع الطلبات خلال الفترة المقبلة، كما شدد المحافظ على التنسيق الكامل بين مديرية الزراعة والجهات المعنية لتنفيذ الإزالات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين.

وأكد على ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التي لم يُستوفِ بشأنها شروط التقنين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بعودة ظاهرة التعديات مرة أخرى.

وفي إطار الاستعدادات لموسم الشتاء، وجّه المحافظ جميع الوحدات المحلية بمراجعة مخرات السيول ورفع أي عوائق أو تراكمات من القمامة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للسدود والمخرات، مع تحرير محاضر بيئية ضد من يلقي المخلفات بها.

كما أعلن المجلس الموافقة على تخصيص 10 آلاف متر بمدخل مدينة المنشاة لإنشاء مجمع أزهري نموذجي، دعمًا للمنظومة التعليمية والدينية بالمحافظة، مثمنًا دور الأزهر الشريف في نشر القيم الوسطية.

من جانبه، أكد المستشار العسكري اللواء نادر نبيل أهمية الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي المشترك “صقر 159” لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، على أن يُعقد مؤتمر تنسيقي الأحد المقبل بمشاركة جميع الجهات التنفيذية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ بسرعة التنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة لتلبية احتياجات المحافظة من عمال النظافة، وتوفير مستلزمات الشتاء لهم من ملابس وأحذية مناسبة ومشروبات ساخنة، تقديرًا لجهودهم اليومية في الحفاظ على نظافة الشوارع والمرافق العامة.