محافظات

المستقبل المستدام… جامعة سوهاج تناقش جهود مصر في الطاقة المتجددة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

نظمت كلية التربية بجامعة سوهاج ندوة ثقافيه وعلمية بعنوان جهود مصر نحو مستقبل مستدام رحلة التحول في قطاع الطاقة،وذلك بالتعاون مع قصر ثقافة سوهاج.

وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس  الجامعة  لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسين طه عميد الكلية، الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد صابر مدير قصر ثقافة سوهاج.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان الجامعة  تضع ضمن استراتيجيتها دعم البحث العلمي في مجالات الطاقة المتجددة، وتعمل على رفع وعي الطلاب بأهمية الاستدامة، كما تسعى إلى تنفيذ مشروعات تطبيقية بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وذلك في إطار دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية الوعي الوطني بقضايا البيئة والطاقة.

وأوضح الدكتور خالد عمران ان التحول الذي تشهده مصر في قطاع الطاقة يُعد نموذجًا عالميًا في التخطيط والإدارة الرشيدة للموارد، ويعكس رؤية القيادة السياسية في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والتكنولوجيا النظيفة، مضيفا أن الجامعة من خلال قطاع خدمة المجتمع تسعى إلى تمكين الشباب ليكونوا «سفراء للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم»، داعيًا الطلاب إلى تبني ممارسات بيئية مسؤولة في حياتهم اليومية.

قال الدكتور حسين طه، إن الكلية تسعى إلى إعداد معلم مستنير ومدرك للتحديات البيئية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن المعلم الواعي بقضايا البيئة والطاقة هو الركيزة الأولى لبناء جيلٍ قادرٍ على حماية موارد وطنه والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

واعرب أحمد صابر، مدير قصر ثقافة سوهاج، عن سعادته بالتعاون المثمر مع جامعة سوهاج، قائلًا: لثقافة والتعليم جناحان أساسيان لنهضة المجتمع، وندوات كهذه تسهم في بناء وعي مجتمعي حقيقي يدعم جهود الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

