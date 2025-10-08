ليلة ساخنة أمام مجمع محاكم سوهاج.. مرشحو البرلمان يبيتون أمام المحاكم لتقديم أوراقهم

في مشهد لم تألفه شوارع سوهاج من قبل، تحوّل محيط مجمع المحاكم إلى ساحة انتخابية مفتوحة، بعدما توافد المرشحون المحتملون لانتخابات مجلس النواب مساء اليوم، استعدادًا لتقديم أوراق ترشحهم مع بدء أولى أيام فتح باب التقديم، ليقضوا ليلتهم أمام بوابة المجمع في انتظار لحظة الانطلاق الرسمية للسباق البرلماني.

المرشحون وأنصارهم احتلوا الأرصفة والساحات المجاورة، وسط أجواء حماسية تخللتها الهتافات والابتسامات، بينما اصطحب البعض الكراسي والبطاطين لقضاء ليلتهم في العراء، في مشهد يعكس مدى شدة المنافسة المنتظرة في انتخابات هذا العام.

ماراثون الترشح بمحافظة سوهاج

وعبّر عدد من المرشحين عن رغبتهم في التواجد المبكر أمام المجمع لضمان أولوية التقديم، معتبرين أن بداية قوية تُمثل دلالة رمزية على الجدية والاستعداد لخوض المعركة الانتخابية حتى النهاية.

وقال أحدهم إن النية من الليلة الأولى هي ما تحدد إيقاع السباق بأكمله، في إشارة إلى روح التحدي بين المنافسين.

في المقابل، فرضت الأجهزة الأمنية في سوهاج وجودًا مكثفًا حول مجمع المحاكم، لتنظيم عملية الدخول والخروج وضمان سير الإجراءات في هدوء دون أي تجاوزات، وسط تعاون ملحوظ من المرشحين وأنصارهم.

ورصدت عدسات الصحفيين مشاهد إنسانية لمرشحين يوزعون المشروبات الساخنة على الحاضرين في البرد، وآخرين يجلسون في دوائر يتناقشون حول تحالفات محتملة وبرامج انتخابية مرتقبة، في مشهدٍ جمع بين الطموح والرهان على ثقة الشارع السوهاجي.

وهكذا، تحولت الليلة الأولى من فتح باب الترشح في سوهاج إلى ما يشبه الماراثون الانتخابي المبكر، وسط استعدادات تعكس أن المنافسة القادمة لن تكون عادية، وأن معركة “النواب” بدأت فعليًا من أمام البوابة.