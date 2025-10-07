سوهاج: حملات تموينية مشددة وافتتاحات طبية جديدة.. وإنجازات تعليمية لافتة

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية نشاطًا مكثفًا على مختلف الأصعدة، ما بين ضبطيات تموينية موسعة، وإنجازات خدمية وصحية، ونجاحات تعليمية، إلى جانب واقعة تسمم غذائي مؤسفة داخل إحدى قرى جرجا.

التموين يضبط 600 لتر بنزين و156 باكو شاي مجهول المصدر

في إطار توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتشديد الرقابة على الأسواق، تمكنت مديرية التموين من ضبط 600 لتر بنزين 80 قبل بيعها في السوق السوداء، و156 باكو شاي مجهول المصدر، خلال حملات مكبرة استهدفت الأسواق ومحطات الوقود بمختلف مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات التي استمرت يومين عن تحرير 253 مخالفة تموينية متنوعة، منها 137 مخالفة للمخابز والمطاحن، و116 للأسواق، وشملت مخالفات في نقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر، وانتهاء صلاحية بعض المنتجات.

وأكد الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن تلك الجهود تأتي ضمن خطة مستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية المستهلك من جشع بعض التجار.

افتتاح أول قسم أطفال ووحدة مناظير القنوات المرارية بمستشفى الحميات

وفي القطاع الصحي، افتتح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أول قسم متخصص للأطفال ووحدة مناظير القنوات المرارية بمستشفى الحميات، في خطوة نوعية لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطن السوهاجي.

القسم الجديد يضم 14 سريرًا داخليًا وعيادة خارجية تعمل على مدار الساعة، ومزود بأحدث الأجهزة الطبية، فيما تقدم الوحدة الجديدة خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة في مجالات أمراض القنوات المرارية والبنكرياس.

تعليم سوهاج يحصد 5 مراكز على مستوى الجمهورية

وفي إنجاز تعليمي جديد، حصلت مديرية التربية والتعليم بسوهاج على خمسة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة "100 معلم متمكن مبدع"، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم احتفالًا باليوم العالمي للمعلم.

تم تكريم نخبة من معلمي المحافظة تقديرًا لجهودهم المتميزة في مجالات الإبداع والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، في حفل كبير شهد حضور قيادات الوزارة وعدد من الشخصيات التعليمية البارزة.

تسمم 5 أطفال من أسرة واحدة في جرجا

شهدت قرية المحاسنة بمركز جرجا واقعة مؤسفة بعد إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بتسمم غذائي إثر تناولهم لحوماً مصنعة "لانشون" داخل منزلهم.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا بوقوع الحادث، وتم نقل الأطفال إلى مستشفى جرجا العام لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم مستقرة حتى الآن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.