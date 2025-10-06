سوهاج تحصد 5 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة 100معلم متمكن مبدع

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تسليط الضوء على النماذج المتميزة من المعلمين في مجالات الإبداع والابتكار لخدمة العملية التعليمية.

وحققت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج إنجازًا جديدًا بحصولها على خمسة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة "100 معلم متمكن مبدع"، التي تنظمها الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بالوزارة للعام الثاني على التوالي.

وجاء هذا الإنجاز تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج الدين، محافظ سوهاج، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث استطاعت المديرية هذا العام مضاعفة إنجازها بعد أن حصدت مركزين فقط في النسخة السابقة من المسابقة.

تعليم سوهاج

وشهد مركز المؤتمرات بمجمع مدارس الملك فهد النموذجي بمدينة نصر احتفالية كبرى أعلنت خلالها الوزارة عن نتائج المسابقة بحضور الدكتور أيمن بهاء، نائب الوزير للتعليم الفني.

ونادية عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، وفاطمة الزهراء، رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي، والدكتور محمود حجاج، مدير الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين.

وذلك إلى جانب نخبة من قيادات التربية والتعليم والمعلمين المتميزين من مختلف المحافظات، وخلال الحفل، تم تكريم الفائزين من محافظة سوهاج بدرع التميز تقديرًا لجهودهم وإبداعهم في تطوير العملية التعليمية.

كما تم تكريم أحمد فرغلي، مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين بديوان مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لدوره البارز في تنظيم فعاليات المسابقة على مستوى المحافظة.

وذلك تحت إشراف سليمان بخيت، وكيل المديرية، وماهر عبد الخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، كما تم تكريم نخبة من المعلمين المبدعين بالمحافظة، وهم:

أماني محمود حسين، المعلمة بمدرسة الفتح الابتدائية بإدارة أخميم التعليمية، لتميزها في مجال التنمية المستدامة (تعليم عام).

ريهام أحمد علي، المعلمة بمدرسة أولاد إسماعيل الابتدائية الجديدة بإدارة المراغة التعليمية، لتميزها في مجال التجارب الرائدة (تعليم عام).

هند شعبان، المعلمة بمدرسة أخميم الثانوية الصناعية بنات، لتميزها في مجال التجارب الرائدة (تعليم فني).

شيري قصدي، المعلمة بمدرسة الأقباط الكاثوليك بقرية النجيلي بإدارة المنشأة التعليمية، لتميزها في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم (تعليم خاص).

إسراء أحمد، المعلمة بنفس المدرسة، لتميزها في مجال أبحاث حل المشكلات الدراسية (تعليم خاص).

وعلى هامش الحفل، تفقد قيادات وزارة التربية والتعليم والحضور المعرض المصاحب للمسابقة، والذي ضم أبرز المشروعات والأبحاث والابتكارات المقدمة من المعلمين المشاركين من مختلف المحافظات، في تجسيد حي لروح الإبداع التي يحملها المعلم المصري.