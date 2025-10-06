قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل إلى 378 جنيهًا.. 6 أسباب لخصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج تحصد 5 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة 100معلم متمكن مبدع

تعليم سوهاج
تعليم سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تسليط الضوء على النماذج المتميزة من المعلمين في مجالات الإبداع والابتكار لخدمة العملية التعليمية.

وحققت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج إنجازًا جديدًا بحصولها على خمسة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة "100 معلم متمكن مبدع"، التي تنظمها الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بالوزارة للعام الثاني على التوالي.

وجاء هذا الإنجاز تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج الدين، محافظ سوهاج، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث استطاعت المديرية هذا العام مضاعفة إنجازها بعد أن حصدت مركزين فقط في النسخة السابقة من المسابقة.

تعليم سوهاج

وشهد مركز المؤتمرات بمجمع مدارس الملك فهد النموذجي بمدينة نصر احتفالية كبرى أعلنت خلالها الوزارة عن نتائج المسابقة بحضور الدكتور أيمن بهاء، نائب الوزير للتعليم الفني.

ونادية عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، وفاطمة الزهراء، رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي، والدكتور محمود حجاج، مدير الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين.

وذلك إلى جانب نخبة من قيادات التربية والتعليم والمعلمين المتميزين من مختلف المحافظات، وخلال الحفل، تم تكريم الفائزين من محافظة سوهاج بدرع التميز تقديرًا لجهودهم وإبداعهم في تطوير العملية التعليمية.

كما تم تكريم أحمد فرغلي، مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين بديوان مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لدوره البارز في تنظيم فعاليات المسابقة على مستوى المحافظة.

وذلك تحت إشراف سليمان بخيت، وكيل المديرية، وماهر عبد الخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، كما تم تكريم نخبة من المعلمين المبدعين بالمحافظة، وهم:

  • أماني محمود حسين، المعلمة بمدرسة الفتح الابتدائية بإدارة أخميم التعليمية، لتميزها في مجال التنمية المستدامة (تعليم عام).
  • ريهام أحمد علي، المعلمة بمدرسة أولاد إسماعيل الابتدائية الجديدة بإدارة المراغة التعليمية، لتميزها في مجال التجارب الرائدة (تعليم عام).
  • هند شعبان، المعلمة بمدرسة أخميم الثانوية الصناعية بنات، لتميزها في مجال التجارب الرائدة (تعليم فني).
  • شيري قصدي، المعلمة بمدرسة الأقباط الكاثوليك بقرية النجيلي بإدارة المنشأة التعليمية، لتميزها في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم (تعليم خاص).
  • إسراء أحمد، المعلمة بنفس المدرسة، لتميزها في مجال أبحاث حل المشكلات الدراسية (تعليم خاص).

وعلى هامش الحفل، تفقد قيادات وزارة التربية والتعليم والحضور المعرض المصاحب للمسابقة، والذي ضم أبرز المشروعات والأبحاث والابتكارات المقدمة من المعلمين المشاركين من مختلف المحافظات، في تجسيد حي لروح الإبداع التي يحملها المعلم المصري.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج تعليم سوهاج اخبار تعليم سوهاج محافظة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

ترشيحاتنا

الحرب الروسية الأوكرانية

لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإستوني: روسيا تسعى إلى تفكيك خط الدفاع الأوروبي

علم مصر

في شرم الشيخ.. جلسات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي لبحث تهيئة الأوضاع الميدانية للإفراج عن المحتجزين والأسرى

خالد العناني

خالد العناني المرشح الأوفر حظاً لمنصب المدير العام لليونسكو بدعم عربي وإفريقي ودولي

بالصور

أسباب غريبة للصداع لا علاقة لها بضغط الدم وقلة النوم

علاج الصداع
علاج الصداع
علاج الصداع

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

المرأة بين التقاليد والطموح .. كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

حتى 2035 .. ألمانيا توفر حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد