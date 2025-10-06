رئيس جامعة سوهاج يقود مسيرة ضخمة بمشاركة 10 آلاف طالب احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر

قاد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مسيرة ضخمة داخل الحرم الجامعي شارك فيها أكثر من 10 آلاف طالب، إلى جانب حضور عدد من الرموز الوطنية والعسكرية والدينية والفنية وذلك في إطار إحياء ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الجامعة تستمر سنويًا في تنظيم فعاليات وطنية كبرى تعكس أسمى معاني التضحية والعزيمة التي تجسّدها قوات الجيش المصري في حرب أكتوبر.

وشهدت المسيرة مشاركة شخصيات بارزة منها الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، اللواء بهجت فريد، الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع سابقًا، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، بالإضافة إلى القمص كيرلس فهيم، وكيل مطرانية سوهاج والمنشأة والمراغة، ممثلاً للأنبا باخوم، والفنانة لقاء سويدان، فضلاً عن حضور سياسيين ومثقفين وشخصيات عامة.

وأوضح النعماني أن الفعاليات تهدف إلى توعية الطلاب بأهمية بطولات وإنجازات الجنود المصريين خلال حرب أكتوبر، مشيرًا إلى أن كسر خط بارليف واستعادة الأراضي المحتلة يعد شهادة حية على الشجاعة والعزيمة التي لا تلين لشعب مصر.

كما تضمن الاحتفال تنظيم ماراثون رياضي ضخم شارك فيه أكثر من 4 آلاف طالب، في أجواء مفعمة بالحماس تعزز الانتماء والفخر الوطني، وتربط بين الأجيال الجديدة وتاريخ أجدادهم البطولي.

وأكد رئيس الجامعة أن انتصار أكتوبر تحقق بتكاتف المصريين وإيمانهم العميق، معربًا عن ثقته بقدرة الجيش المصري على تكرار الإنجاز مستلهمًا من تاريخ الماضي عزيمة الحاضر لبناء مستقبل مشرق، في مواجهة كل محاولات التضليل والشائعات.