افتتاح أول قسم متخصص للأطفال ووحدة مناظير القنوات المرارية بمستشفى حميات سوهاج

في لمسة وفاء لذكرى نصر أكتوبر المجيد، وترجمة عملية لجهود الارتقاء بالمنظومة الصحية في محافظة سوهاج، افتتح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم، أول قسم متخصص للأطفال ووحدة مناظير القنوات المرارية بمستشفى حميات سوهاج، في إنجاز جديد يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يشهدها القطاع الصحي بالمحافظة.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور عمر عبدالجابر، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إسماعيل عثمان، مدير المستشفى، وعدد من قيادات المديرية.

ويُعد قسم الأطفال الجديد الأول من نوعه داخل المستشفيات النوعية بالمحافظة، حيث يضم 14 سريرًا داخليًا، ومُجهز بأحدث الأجهزة الطبية ومخارج الأكسجين وجهاز للصدمات الكهربائية.

وذلك إلى جانب عيادة خارجية تخصصية للأطفال تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمة متكاملة للمواطنين.

الصحة بسوهاج

وأكد الدكتور دويدار أن القسم يمثل إضافة نوعية تخدم مئات الأطفال وأسرهم داخل المحافظة، ويُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم بتقليل الحاجة للسفر للعلاج خارج سوهاج، مشيرًا إلى أن القسم سيتولى تشخيص وعلاج العديد من الأمراض مثل الالتهابات المخية والشوكية، والجفاف، والصفراء، والنزلات المعوية، والالتهابات الرئوية.

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل عثمان، مدير مستشفى الحميات، أن افتتاح القسم يُعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، ويأتي ضمن خطة التطوير الشاملة التي تنفذها المديرية داخل المستشفى لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن السوهاجي.

وفي السياق ذاته، افتتح الدكتور عمرو دويدار وحدة مناظير القنوات المرارية بقسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، بعد تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، وذلك بحضور الدكتور عمرو الرشيدي مدير الوحدة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الوحدة الجديدة ستُقدم خدمات متكاملة تشمل:

مناظير القنوات المرارية التشخيصية والعلاجية.

استخراج وإزالة الحصوات من القنوات المرارية والبنكرياسية.

توسيع ضيق القنوات المرارية.

أخذ عينات من عنق القناة المرارية.

رفع وإزالة الدعامات من القنوات المرارية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومعالي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، في إطار خطة التطوير المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

حضر الافتتاح أيضًا الدكتور أحمد حراز، مدير مكتب وكيل الوزارة، والدكتور إيهاب هيكل، مدير المكتب الفني، والأستاذ محمد جلال، مدير المركز الإعلامي بمديرية الصحة.