قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل فيريرا: المدرب لديه مشروع في الزمالك.. وحديث منح اللاعبين حرية المشاركة شائعة
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح أول قسم متخصص للأطفال ووحدة مناظير القنوات المرارية بمستشفى حميات سوهاج

جانب من الافتتاح بسوهاج
جانب من الافتتاح بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في لمسة وفاء لذكرى نصر أكتوبر المجيد، وترجمة عملية لجهود الارتقاء بالمنظومة الصحية في محافظة سوهاج، افتتح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم، أول قسم متخصص للأطفال ووحدة مناظير القنوات المرارية بمستشفى حميات سوهاج، في إنجاز جديد يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يشهدها القطاع الصحي بالمحافظة.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور عمر عبدالجابر، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إسماعيل عثمان، مدير المستشفى، وعدد من قيادات المديرية.

ويُعد قسم الأطفال الجديد الأول من نوعه داخل المستشفيات النوعية بالمحافظة، حيث يضم 14 سريرًا داخليًا، ومُجهز بأحدث الأجهزة الطبية ومخارج الأكسجين وجهاز للصدمات الكهربائية.

وذلك إلى جانب عيادة خارجية تخصصية للأطفال تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمة متكاملة للمواطنين.

الصحة بسوهاج

وأكد الدكتور دويدار أن القسم يمثل إضافة نوعية تخدم مئات الأطفال وأسرهم داخل المحافظة، ويُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم بتقليل الحاجة للسفر للعلاج خارج سوهاج، مشيرًا إلى أن القسم سيتولى تشخيص وعلاج العديد من الأمراض مثل الالتهابات المخية والشوكية، والجفاف، والصفراء، والنزلات المعوية، والالتهابات الرئوية.

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل عثمان، مدير مستشفى الحميات، أن افتتاح القسم يُعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، ويأتي ضمن خطة التطوير الشاملة التي تنفذها المديرية داخل المستشفى لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن السوهاجي.

وفي السياق ذاته، افتتح الدكتور عمرو دويدار وحدة مناظير القنوات المرارية بقسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، بعد تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، وذلك بحضور الدكتور عمرو الرشيدي مدير الوحدة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الوحدة الجديدة ستُقدم خدمات متكاملة تشمل:

  • مناظير القنوات المرارية التشخيصية والعلاجية.
  • استخراج وإزالة الحصوات من القنوات المرارية والبنكرياسية.
  • توسيع ضيق القنوات المرارية.
  • أخذ عينات من عنق القناة المرارية.
  • رفع وإزالة الدعامات من القنوات المرارية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومعالي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، في إطار خطة التطوير المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

حضر الافتتاح أيضًا الدكتور أحمد حراز، مدير مكتب وكيل الوزارة، والدكتور إيهاب هيكل، مدير المكتب الفني، والأستاذ محمد جلال، مدير المركز الإعلامي بمديرية الصحة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج صحة سوهاج الصحة بسوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر

ترشيحاتنا

الغندور

خالد الغندور ينتقد الواقع الرياضي: من غير فلوس مافيش حب ولا بطولات

وزير الرياضة يُنهي الخلاف بين "الأنوكا" و"الأوكسا"

وزير الرياضة يُنهي الخلاف بين "الأنوكا" و"الأوكسا" استعدادا لدورة الألعاب الإفريقية 2027

اكتوبر

شوبير: نصر أكتوبر رمز للمعجزة المصرية

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

فيديو

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد