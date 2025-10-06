قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ سوهاج ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، صباح اليوم، وضع إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء المحافظة، يرافقه اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة.

حضر مراسم وضع الإكليل كلا من " اللواء محمد الدجوي رئيس الرقابة الإدارية بسوهاج، واللواء أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، ورجال الدين، وممثلي الشباب، والمرأة، وذوي الإعاقة، وكافة أطياف المجتمع السوهاجي.

محافظة سوهاج

وبدأت المراسم بعزف فرقة الموسيقى العسكرية سلام السيد الوزير، أعقبه قيام السيد المحافظ بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري تخليدا لذكري الشهداء.

ثم عزفت موسيقى الشرطة "سلام الشهيد"، أعقبها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر وفاءً لهم وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعاً عن سلامة الوطن والشعب المصري العظيم.

واختتمت المراسم بعزف السلام الجمهوري، ثم قام محافظ سوهاج بتحية الحضور جميعا وتقديم التهنئة لهم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

