تحرير 253 مخالفة تموينية و600 لتر بنزين قبل بيعه بالسوق السوداء في سوهاج

قامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري،

وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بحملات تموينية مكبرة على مدار يومين متتاليين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية.

أسفرت عن تحرير 253 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، والمواد البترولية.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 137 مخالفة للمخابز والمطاحن، و 116 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل.

وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان عن الاسعار، وسلع مجهولة المصدر، وغش تجاري، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية.

وأشار إلى أبرز المضبوطات وهي ضبط 156 كيلو شاي مجهول المصدر، وضبط 10 شيكارة دقيق مخابز، و600 لتر بنزين 80 قبل بيعها في السوق السوداء.

وشدد المحافظ علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها.

وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.