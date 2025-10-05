رئيس جامعة سوهاج يتفقد طلابه المصابين في حادث «جهينة – الكوامل»

توجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إلى مستشفى الطوارئ الجامعي الجديد فور وصول الطلاب المصابين خلال حادث مروري مؤسف.

وقد تابع "النعماني" الحالة الصحية لكل طالب عن كثب، موجها بالتعامل الفوري مع الموقف وتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية والدعم النفسي لهم، ومؤكدًا أن "سلامة الطالب خط أحمر لا يُمكن التهاون فيه"، يصاحبه عميد كلية الطب ومدير عام المستشفيات الجامعية ومدير مستشفى الطوارئ ونوابه.

وأضاف أنه تولي الإشراف علي الأطقم الطبية بصفته من ذات المهنة، ومن خلال الأشعات والفحوصات الطبية الأزمة تبين إصابة عدد ١٠ طلبة ما بين كدمات وسحجات، تم عمل الإسعافات الأولية ووصف علاجا لهم وخروجهم من المستشفى بحالة جيدة، اما الثلاثة حالات الباقية.

وهم السائق وبه كسر وخلع بالفقرات العنقية، وطالبة لديها اشتباه نزيف بالبطن وكسر بعظمة الفخذ، واخر تعرض لكسر بالفقرات، وقد تم حجزهم بالعناية المركزة لتجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.

وجدير بالذكر أن الطلاب كانوا يستقلون سيارة ميكروباص وتعرضت لحادث اصطدام مفاجئ، على طريق جهينة الكوامل، ما أسفر عن إصابة ١٠ جميع المصابين من مركز جهينة بكليات مختلفة.