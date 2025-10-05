قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزة أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي
بضاعة ب66 مليون جنيه.. سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد طلابه المصابين في حادث «جهينة – الكوامل»

جانب من زيارة رئيس جامعة سوهاج للمصابين
جانب من زيارة رئيس جامعة سوهاج للمصابين
سوهاج _ أنغام الجنايني

توجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج  إلى مستشفى الطوارئ الجامعي الجديد فور وصول الطلاب المصابين خلال حادث مروري مؤسف.

وقد تابع "النعماني" الحالة الصحية لكل طالب عن كثب، موجها بالتعامل الفوري مع الموقف وتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية والدعم النفسي لهم، ومؤكدًا أن "سلامة الطالب خط أحمر لا يُمكن التهاون فيه"، يصاحبه عميد كلية الطب ومدير عام المستشفيات الجامعية ومدير مستشفى الطوارئ ونوابه.

جامعة سوهاج

وأضاف أنه تولي الإشراف علي الأطقم الطبية بصفته من ذات المهنة، ومن خلال الأشعات والفحوصات الطبية الأزمة تبين إصابة عدد ١٠ طلبة ما بين كدمات وسحجات، تم عمل الإسعافات الأولية ووصف علاجا لهم وخروجهم من المستشفى بحالة جيدة، اما الثلاثة حالات الباقية.

وهم السائق وبه كسر وخلع بالفقرات العنقية،  وطالبة لديها اشتباه نزيف بالبطن وكسر بعظمة الفخذ، واخر تعرض لكسر بالفقرات، وقد تم حجزهم بالعناية المركزة لتجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.

وجدير بالذكر أن الطلاب كانوا يستقلون سيارة ميكروباص وتعرضت  لحادث اصطدام مفاجئ، على طريق جهينة الكوامل،  ما  أسفر عن إصابة ١٠ جميع المصابين من مركز جهينة بكليات مختلفة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج رئيس جامعة سوهاج حادث

