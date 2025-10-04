10 آلاف طالب بجامعة سوهاج يحتفلون بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر

قاد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مسيرة ضخمة، وذلك في إطار احتفال الجامعة بانتصارات حرب أكتوبر المجيد 52.

رافق النعماني؛ فضيلة الشيخ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، واللواء بهجت فريد، الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع سابقاََ، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، والقمص كيرلس فهيم، وكيل مطرانية سوهاج والمنشاة والمراغة، نائباً عن الأنبا باخوم، والفنانة الإعلامية لقاء سويدان، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

جامعة سوهاج

وقال النعماني إن الجامعة تحرص سنويا على تنظيم سلسلة من الاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد، والذي حققه أبطال مصر وجيشنا العظيم ولقن العدو درسًا لن يُنسى في التضحية والإرادة والعقيدة القتالية.

وأكد أن جيش مصر قادر على الردع وحماية الوطن، فلا يستطيع أحد الاقتراب من أراضينا، لافتًا إلى أن حرب أكتوبر لحظة فارقة في تاريخنا ونستدعيها لتنمية الحس الوطني لطلابنا.

ووجه رئيس الجامعة خلال المسيرة كلمة للطلاب المشاركين قائلا: "أنتم من سيُكمل مسيرة البناء والتنمية التي بدأها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فكونوا على قدر المسئولية، واعلموا أن مصر تنتظر منكم الكثير، وأن العلم والمعرفة هما سلاحكم في معركة".

وقد شهدت المسيرة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، الذين هتفوا "نحمل الراية.. ونُكمل المسيرة"، وقد عبّر المشاركون عن الامتنان لتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة، مؤكدين أن روح أكتوبر لن تموت في ذاكرة الأجيال.

جدير بالذكر أن المسيرة انطلقت من أمام بوابة الجامعة بمقرها الجديد وصولاً إلى جامعة سوهاج الأهلية.

ويلي المسيرة ماراثون جري بداية من مقر جامعة سوهاج الأهلية حتى المركز الدولي للمؤتمرات لاستكمال فعاليات احتفال الجامعة.