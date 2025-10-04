النيل يعلو.. تحركات عاجلة لمواجهة تداعيات الفيضان وحماية مواطني سوهاج

في مشهد يعكس الجدية والمسؤولية، تحولت محافظة سوهاج خلال الأيام الماضية إلى خلية عمل متواصلة، بعد توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، برفع حالة الاستعداد القصوى ومتابعة الموقف أولًا بأول لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب نهر النيل الذي تشهده البلاد في هذا التوقيت من كل عام.

شدد محافظ سوهاج على ضرورة التحرك الميداني السريع من قبل رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الري وإدارة حماية النيل، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وتحذير المواطنين من مخاطر أراضي طرح النهر، خصوصًا القاطنين بالقرب من الجزر والمناطق المنخفضة المعرضة لارتفاع منسوب المياه.

محافظة سوهاج

كما وجّه بإخلاء أي مناطق قد تمثل خطرًا على السكان أو ممتلكاتهم، تنفيذًا لتقارير لجان المتابعة والجهات المختصة، ولم تقتصر التحركات على التحذيرات فقط، بل جاءت مصحوبة بإجراءات استباقية واضحة، إذ تم تشكيل لجنة مشتركة تضم وكلاء وزارتي الري والزراعة.

وذلك إلى جانب إدارات الأملاك وحماية النيل والوحدات المحلية، لمعاينة الجزر النيلية وأراضي طرح النهر ميدانيًا، ورفع تقارير دورية على مدار الساعة حول أي تغيرات في المناسيب أو التدفقات المائية.

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد طايع، وكيل وزارة الري بسوهاج، أن الوضع الحالي للنيل داخل المحافظة مطمئن، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي خسائر أو أضرار حتى الآن.

وأضاف أن الوزارة تتابع عن قرب عمليات تطهير المخرات المائية وإزالة العوائق لضمان سريان المياه بشكل آمن، موضحًا أن فرق الري بالتنسيق مع الجهات الأمنية بدأت في إنذار واضعي اليد على أراضي طرح النهر بسرعة الإخلاء وإزالة أي تعديات أو زراعات قد تُعيق حركة المياه، مؤكدًا أن الهدف هو الوقاية المبكرة من أي أخطار محتملة.

ومن جانبه، شدد محافظ سوهاج على أن الأولوية القصوى هي حماية الأرواح والممتلكات، مع رفع درجة الجاهزية بالمستشفيات ومرفق الإسعاف تحسبًا لأي طارئ.

وأكد أن الدولة لن تدخر جهدًا في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظًا على الأرواح.

وفي ظل المتابعة المستمرة، تبقى سوهاج نموذجًا في إدارة الأزمات بروح الفريق الواحد، حيث تلتقي فيها سرعة القرار بحكمة التنفيذ، لتؤكد أن درع الصعيد دائمًا على أهبة الاستعداد أمام أي طارئ.