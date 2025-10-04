قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
مستشار ألمانيا: السلام بـ غزة "في متناول اليد".. وندعم خطة ترامب
هل قراءة سورة يس 7مرات تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟.. انتبه
وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
الليلة .. الأهلي في اختبار صعب أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
أخبار التوك شو| بكري: حشد مصر لقواتها من أجل الإرهاب.. حماس : الإفراج عن أسرى الاحتلال أحياء.. والمحافظات تستعد لمواجهة الفيضان
الفريق أول فؤاد ذكري.. حاصر العدو بحريا وأغلق مضيق باب المندب
إسرائيل توقف عملية احتلال مدينة غزة استجابة لدعوة ترامب بوقف القصف
كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟
إيران تعلن إعدام 6 أشخاص بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال
طفرة أمنيةوحملات مستمرة.. أهالي سوهاج يحتفون بمدير الأمن الجديد
ما هو الإحسان؟.. النبي أوجزه بعمل واحد يجعلك ممن يحبهم الله
محافظات

النيل يعلو.. تحركات عاجلة لمواجهة تداعيات الفيضان وحماية مواطني سوهاج

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد يعكس الجدية والمسؤولية، تحولت محافظة سوهاج خلال الأيام الماضية إلى خلية عمل متواصلة، بعد توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، برفع حالة الاستعداد القصوى ومتابعة الموقف أولًا بأول لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب نهر النيل الذي تشهده البلاد في هذا التوقيت من كل عام.

شدد محافظ سوهاج على ضرورة التحرك الميداني السريع من قبل رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الري وإدارة حماية النيل، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وتحذير المواطنين من مخاطر أراضي طرح النهر، خصوصًا القاطنين بالقرب من الجزر والمناطق المنخفضة المعرضة لارتفاع منسوب المياه.

محافظة سوهاج

كما وجّه بإخلاء أي مناطق قد تمثل خطرًا على السكان أو ممتلكاتهم، تنفيذًا لتقارير لجان المتابعة والجهات المختصة، ولم تقتصر التحركات على التحذيرات فقط، بل جاءت مصحوبة بإجراءات استباقية واضحة، إذ تم تشكيل لجنة مشتركة تضم وكلاء وزارتي الري والزراعة.

وذلك إلى جانب إدارات الأملاك وحماية النيل والوحدات المحلية، لمعاينة الجزر النيلية وأراضي طرح النهر ميدانيًا، ورفع تقارير دورية على مدار الساعة حول أي تغيرات في المناسيب أو التدفقات المائية.

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد طايع، وكيل وزارة الري بسوهاج، أن الوضع الحالي للنيل داخل المحافظة مطمئن، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي خسائر أو أضرار حتى الآن.

وأضاف أن الوزارة تتابع عن قرب عمليات تطهير المخرات المائية وإزالة العوائق لضمان سريان المياه بشكل آمن، موضحًا أن فرق الري بالتنسيق مع الجهات الأمنية بدأت في إنذار واضعي اليد على أراضي طرح النهر بسرعة الإخلاء وإزالة أي تعديات أو زراعات قد تُعيق حركة المياه، مؤكدًا أن الهدف هو الوقاية المبكرة من أي أخطار محتملة.

ومن جانبه، شدد محافظ سوهاج على أن الأولوية القصوى هي حماية الأرواح والممتلكات، مع رفع درجة الجاهزية بالمستشفيات ومرفق الإسعاف تحسبًا لأي طارئ.

وأكد أن الدولة لن تدخر جهدًا في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظًا على الأرواح.

وفي ظل المتابعة المستمرة، تبقى سوهاج نموذجًا في إدارة الأزمات بروح الفريق الواحد، حيث تلتقي فيها سرعة القرار بحكمة التنفيذ، لتؤكد أن درع الصعيد دائمًا على أهبة الاستعداد أمام أي طارئ.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج فيضان النيل محافظ سوهاج

وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

من هو العدو الصامت في الأرز؟

قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك

الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

